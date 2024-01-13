https://sputnikarabic.ae/20240113/الدفاع-الأمريكية-تكشف-هدف-الضربة-الجديدة-على-اليمن-1084939272.html
الدفاع الأمريكية تكشف هدف الضربة الجديدة على اليمن
الدفاع الأمريكية تكشف هدف الضربة الجديدة على اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن قواتها المسلحة وجهت ضربة ضد موقع رادار تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن باستخدام صواريخ... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T05:07+0000
2024-01-13T05:07+0000
2024-01-13T05:19+0000
العالم العربي
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وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنه "في الساعة 03:45 بتوقيت صنعاء نفذت القوات الأمريكية ضربة ضد موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن، ونفذت المدمرة "يو إس إس كارني" هذه الضربة باستخدام صواريخ توماهوك".وأضافت أن "هذه الضربة لا علاقة لها بعملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر لحماية الملاحة".وفي وقت سابق، أفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" بأن الطيران الأمريكي البريطاني نفذ ثلاث غارات على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي شمالي المدينة.ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.وأكدت "أنصار الله" مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحر الأحمر وبحر العرب، متوعدةً بالرد على الضربات الأمريكية البريطانية، متوعدةً واشنطن ولندن بدفع "ثمن باهظ" رداً على القصف.وأعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240113/الطيران-الأمريكي-والبريطاني-يقصف-العاصمة-اليمنية-صنعاء-مجددا-1084938100.html
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العالم العربي
الدفاع الأمريكية تكشف هدف الضربة الجديدة على اليمن
05:07 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 05:19 GMT 13.01.2024)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن قواتها المسلحة وجهت ضربة ضد موقع رادار تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن باستخدام صواريخ "توماهوك".
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنه "في الساعة 03:45 بتوقيت صنعاء نفذت القوات الأمريكية ضربة ضد موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن، ونفذت المدمرة "يو إس إس كارني" هذه الضربة باستخدام صواريخ توماهوك".
وأضافت أن "هذه الضربة لا علاقة لها بعملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر لحماية الملاحة".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" بأن الطيران الأمريكي البريطاني نفذ ثلاث غارات على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي شمالي المدينة.
ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.
وأكدت "أنصار الله" مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحر الأحمر وبحر العرب، متوعدةً بالرد على الضربات الأمريكية البريطانية، متوعدةً واشنطن ولندن بدفع "ثمن باهظ" رداً على القصف.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة الماضي، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر.
وأعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.