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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-835-عسكريا-أوكرانيا-في-مختلف-محاور-القتال-1084946385.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا في مختلف محاور القتال
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا في مختلف محاور القتال
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تنفيذ ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T11:10+0000
2024-01-13T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، هذا الصباح (اليوم السبت)، ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى بما في ذلك نظام كينجال الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي ينتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود والطائرات بدون طيار، لقد نجح ضرب جميع الأهداف المحددة".وأفادت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه تم تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وتابعت أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، خلال 24 ساعة، 21 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى 8 صواريخ من نظام "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20240113/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربة-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-في-أوكرانيا--عاجل-1084945458.html
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روسيا

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا في مختلف محاور القتال

11:10 GMT 13.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تنفيذ ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، هذا الصباح (اليوم السبت)، ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى بما في ذلك نظام كينجال الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي ينتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود والطائرات بدون طيار، لقد نجح ضرب جميع الأهداف المحددة".
قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي ينفذ ضربة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
10:25 GMT
وأفادت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه تم تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتابعت أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، خلال 24 ساعة، 21 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى 8 صواريخ من نظام "هيمارس".
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