https://sputnikarabic.ae/20240113/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-835-عسكريا-أوكرانيا-في-مختلف-محاور-القتال-1084946385.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا في مختلف محاور القتال
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا في مختلف محاور القتال
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تنفيذ ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T11:10+0000
2024-01-13T11:10+0000
2024-01-13T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، هذا الصباح (اليوم السبت)، ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى بما في ذلك نظام كينجال الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي ينتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود والطائرات بدون طيار، لقد نجح ضرب جميع الأهداف المحددة".وأفادت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه تم تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وتابعت أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، خلال 24 ساعة، 21 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى 8 صواريخ من نظام "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20240113/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربة-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-في-أوكرانيا--عاجل-1084945458.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا في مختلف محاور القتال
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تنفيذ ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، هذا الصباح (اليوم السبت)، ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى بما في ذلك نظام كينجال الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي ينتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود والطائرات بدون طيار، لقد نجح ضرب جميع الأهداف المحددة".
وأفادت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه تم تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتابعت أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، خلال 24 ساعة، 21 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى 8 صواريخ من نظام "هيمارس".