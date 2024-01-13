https://sputnikarabic.ae/20240113/السفارة-الروسية-لدى-لندن-الإمدادات-العكسرية-لكييف-لن-تغير-توازن-القوى-1084948760.html
السفارة الروسية لدى لندن: الإمدادات العكسرية لكييف لن تغير توازن القوى
السفارة الروسية لدى لندن: الإمدادات العكسرية لكييف لن تغير توازن القوى
أكدت السفارة الروسية لدى لندن، اليوم السبت، تعليقًا على توقيع اتفاقية جديدة بشأن التعاون الأمني بين لندن وكييف، أنه لم يتبق لكييف أي فرصة للخروج من الصراع عبر... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت السفارة في تعليق لـ"سبوتنيك": "تواصل لندن النظر إلى هذا البلد(أوكرانيا) كأداة جيوسياسية موجهة ضد روسيا، وتشير الاتفاقية البريطانية الأوكرانية الموقعة في كييف، إلى أن أوكرانيا لم يعد أمامها أي فرصة للخروج من الصراع عبر المفاوضات".وأضافت: "لن تغير هذه الإمدادات التوازن العام للقوى والنتيجة الكارثية للصراع في أوكرانيا، لكنها ستسهم في إطالة أمد الأعمال العدائية وتكثيفها".وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس الجمعة، عن إرسال بلاده لأكبر حزمة من المساعدات العسكرية الفردية إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية، التي تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار أمريكي لعام 2024.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240112/محلل-بريطاني-الخناجر-الروسية-اخترقت-بالكامل-الدفاع-الجوي-الغربي-في-أوكرانيا--1084927833.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, روسيا
السفارة الروسية لدى لندن: الإمدادات العكسرية لكييف لن تغير توازن القوى
أكدت السفارة الروسية لدى لندن، اليوم السبت، تعليقًا على توقيع اتفاقية جديدة بشأن التعاون الأمني بين لندن وكييف، أنه لم يتبق لكييف أي فرصة للخروج من الصراع عبر المفاوضات، كما رأت أن الإمدادات العسكرية الجديدة لنظام كييف من بريطانيا لن تغير التوازن العام للقوات والنتيجة الكارثية للصراع.
وقالت السفارة في تعليق لـ"سبوتنيك": "تواصل لندن النظر إلى هذا البلد(أوكرانيا) كأداة جيوسياسية موجهة ضد روسيا، وتشير الاتفاقية البريطانية الأوكرانية الموقعة في كييف، إلى أن أوكرانيا لم يعد أمامها أي فرصة للخروج من الصراع عبر المفاوضات".
وتابعت السفارة بالقول: "ريشي سوناك وعد بتخصيص المزيد من الأموال لشراء الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك الصواريخ الطويلة المدى والطائرات الهجومية دون طيار".
وأضافت: "لن تغير هذه الإمدادات التوازن العام للقوى والنتيجة الكارثية للصراع في أوكرانيا، لكنها ستسهم في إطالة أمد الأعمال العدائية وتكثيفها".
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس الجمعة، عن إرسال بلاده لأكبر حزمة من المساعدات العسكرية الفردية إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية، التي تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار أمريكي لعام 2024.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.