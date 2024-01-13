https://sputnikarabic.ae/20240113/الصحة-الفلسطينية-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1084945103.html

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لافتة إلى أن القطاع يشهد مزيدا من المجازر... 13.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "تلغرام": "اليوم الـ 99 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يشهد مزيدا من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية".وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية".واعتبرت أن "جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تجعله الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ".كما أشارت الوزراة إلى أن "الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين 20 مواطن في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها لدى الحركة.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240113/انتشال-جثث-20-قتيلا-فلسطينيا-جراء-قصف-إسرائيلي-شمالي-قطاع-غزة-1084943315.html

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