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https://sputnikarabic.ae/20240113/بدء-الانتخابات-الرئاسية-في-تايوان-وسط-تحذيرات-صينية-من-مرشح-انفصالي-1084940259.html
بدء الانتخابات الرئاسية في تايوان وسط تحذيرات صينية من "مرشح انفصالي"
بدء الانتخابات الرئاسية في تايوان وسط تحذيرات صينية من "مرشح انفصالي"
تنطلق اليوم السبت الانتخابات العامة في تايوان، حيث أكدت الصين أن هذا الاستحقاق يعد "مصيريا"، مطلقة عليه تسمية "ما بين السلام والحرب". 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T06:38+0000
2024-01-13T06:38+0000
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ومن المقرر خلال هذا الاستحقاق انتخاب رئيس إدارة تايوان ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)، حيث سيتوجه نحو 19.5 مليون شخص للتصويت في أكثر من 17 ألف مركز اقتراع مفتوح.وفي نهاية النهار ستتم عملية الفرز اليدوي لأصوات الاقتراع، حيث أقرت لجنة الانتخابات بمنع التصويت الإلكتروني.ويتم انتخاب رئيس الإدارة في تايوان لمدة 4 سنوات، ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات دون وجود جولة ثانية أخرى من الانتخابات.ويشارك في الانتخابات ثلاثة مرشحين من 3 أحزاب هي الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم لاي تشينغدي (الذي يدعو إلى استقلال الجزيرة عن البر الرئيسي (الصين)، وحزب "الكومينتانغ هو يوي" المعارض، وحزب الشعب التايواني "كي وينزي" (تأسس الحزب عام 2019 في معارضة الحزبين الرئيسيين في الجزيرة، اللذين احتفظا بالسلطة لعدة عقود).ولم تحدد بكين صراحة أي من المرشحين سيكون الأكثر تفضيلاً لمزيد من الحوار مع تايبيه، لكنها تنتقد علنًا لاي تشينغدي بسبب موقفه، وتعارض بكين وواشنطن أي تدخل خارجي في الانتخابات في تايوان.ومن المقرر أن يتم تنصيب المرشح الفائز يوم 20 أيار/ مايو.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الدفاع-الصينية-سنتخذ-التدابير-اللازمة-للقضاء-على-خطط-تحقيق-استقلال-وانفصال-تايوان-1084910527.html
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العالم
العالم

بدء الانتخابات الرئاسية في تايوان وسط تحذيرات صينية من "مرشح انفصالي"

06:38 GMT 13.01.2024
© AP Photo / Taiwan Presidential Officeرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
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تنطلق اليوم السبت الانتخابات العامة في تايوان، حيث أكدت الصين أن هذا الاستحقاق يعد "مصيريا"، مطلقة عليه تسمية "ما بين السلام والحرب".
ومن المقرر خلال هذا الاستحقاق انتخاب رئيس إدارة تايوان ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)، حيث سيتوجه نحو 19.5 مليون شخص للتصويت في أكثر من 17 ألف مركز اقتراع مفتوح.
وفي نهاية النهار ستتم عملية الفرز اليدوي لأصوات الاقتراع، حيث أقرت لجنة الانتخابات بمنع التصويت الإلكتروني.
ويتم انتخاب رئيس الإدارة في تايوان لمدة 4 سنوات، ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات دون وجود جولة ثانية أخرى من الانتخابات.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
الدفاع الصينية: سنتخذ التدابير اللازمة للقضاء على خطط تحقيق استقلال وانفصال تايوان
أمس, 09:43 GMT
ويشارك في الانتخابات ثلاثة مرشحين من 3 أحزاب هي الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم لاي تشينغدي (الذي يدعو إلى استقلال الجزيرة عن البر الرئيسي (الصين)، وحزب "الكومينتانغ هو يوي" المعارض، وحزب الشعب التايواني "كي وينزي" (تأسس الحزب عام 2019 في معارضة الحزبين الرئيسيين في الجزيرة، اللذين احتفظا بالسلطة لعدة عقود).
ولم تحدد بكين صراحة أي من المرشحين سيكون الأكثر تفضيلاً لمزيد من الحوار مع تايبيه، لكنها تنتقد علنًا لاي تشينغدي بسبب موقفه، وتعارض بكين وواشنطن أي تدخل خارجي في الانتخابات في تايوان.
ومن المقرر أن يتم تنصيب المرشح الفائز يوم 20 أيار/ مايو.
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