عربي
https://sputnikarabic.ae/20240113/بعد-اتهامات-بتهريب-الذهب-انسحاب-القوة-المشتركة-من-مطار-مصراتة-الليبي-1084948489.html
بعد اتهامات بتهريب الذهب... انسحاب القوة المشتركة من مطار مصراتة الليبي
بعد اتهامات بتهريب الذهب... انسحاب القوة المشتركة من مطار مصراتة الليبي
انسحبت القوة الأمنية المشتركة من مطار مصراتة الليبي، استجابة لمطالبات بخروجها، وذلك بعد خلاف سابق بين الأجهزة الأمنية الليبية على خلفية اتهامات بتهريب كميات من... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T12:24+0000
2024-01-13T12:24+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3107415cbd12ec53d6f91974834ed81.jpg
وصرح مصدر لبوابة "الوسط" الليبي بأن القوة الأمنية المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية انسحبت من المطار تحت ضغط شعبي، وخوفًا من تفاقم الأمور إلى الأسوأ.يشار إلى أن القوة الأمنية المشتركة سبق وأن انسحبت من مطار مصراتة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفي الشهر ذاته توقفت المنظومة الأمنية في المطار بسبب خلاف بين الأجهزة الأمنية.وصرحت مصادر في وقت سابق، بأن القوة الأمنية المشتركة، التي واجهت اتهامات بالتورط في تهريب الذهب، طردت عناصر جهاز الأمن الداخلي، ما تسبب في إيقاف المنظومة الأمنية.من جانبهم، نفى مسؤولون في جمارك مطار مصراتة ما تم تداوله بشأن تهريب كميات من الذهب عن طريق المطار، كما أوضح رئيس مركز مطار مصراتة الدولي العقيد فتحي مخلوف، أن تصدير الذهب يجرى وفق الضوابط القانونية، وذلك عبر دورة مستندية، إذ يتم فرض ضمان مالي بقيمة الذهب المصدر إلى حين إعادة استيراده.وشدد مخلوف على أن القوة الأمنية المشتركة هي المنوطة بالإشراف على المنافذ البحرية والجوية، مؤكدا تكليف أعضاء تابعين للقوة بالإشراف على عمليات تصدير الذهب والفضة، وإعداد إحصاءات بالخصوص، وإحالتها إلى مديرية جمارك مصراتة.
https://sputnikarabic.ae/20240109/توتر-وحدة-في-الخلافات-بين-مجلسي-النواب-والأعلى-للدولة-في-ليبيا-1084829772.html
https://sputnikarabic.ae/20220213/الكتائب-المسلحة-في-مصراته-تؤيد-قرار-تولي-باشاغا-رئاسة-الحكومة-الليبية-1058520960.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff90db54c73ba2d6414b7d0b13a6dcaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

بعد اتهامات بتهريب الذهب... انسحاب القوة المشتركة من مطار مصراتة الليبي

12:24 GMT 13.01.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
انسحبت القوة الأمنية المشتركة من مطار مصراتة الليبي، استجابة لمطالبات بخروجها، وذلك بعد خلاف سابق بين الأجهزة الأمنية الليبية على خلفية اتهامات بتهريب كميات من الذهب عبر المطار.
وصرح مصدر لبوابة "الوسط" الليبي بأن القوة الأمنية المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية انسحبت من المطار تحت ضغط شعبي، وخوفًا من تفاقم الأمور إلى الأسوأ.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
توتر وحدة في الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا
9 يناير, 16:42 GMT
يشار إلى أن القوة الأمنية المشتركة سبق وأن انسحبت من مطار مصراتة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفي الشهر ذاته توقفت المنظومة الأمنية في المطار بسبب خلاف بين الأجهزة الأمنية.
وصرحت مصادر في وقت سابق، بأن القوة الأمنية المشتركة، التي واجهت اتهامات بالتورط في تهريب الذهب، طردت عناصر جهاز الأمن الداخلي، ما تسبب في إيقاف المنظومة الأمنية.
الشرطة الليبية في مصراتة، ليبيا 1 أبريل  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
الكتائب المسلحة في مصراتة تؤيد قرار تولي باشاغا رئاسة الحكومة الليبية
13 فبراير 2022, 21:30 GMT
من جانبهم، نفى مسؤولون في جمارك مطار مصراتة ما تم تداوله بشأن تهريب كميات من الذهب عن طريق المطار، كما أوضح رئيس مركز مطار مصراتة الدولي العقيد فتحي مخلوف، أن تصدير الذهب يجرى وفق الضوابط القانونية، وذلك عبر دورة مستندية، إذ يتم فرض ضمان مالي بقيمة الذهب المصدر إلى حين إعادة استيراده.
وشدد مخلوف على أن القوة الأمنية المشتركة هي المنوطة بالإشراف على المنافذ البحرية والجوية، مؤكدا تكليف أعضاء تابعين للقوة بالإشراف على عمليات تصدير الذهب والفضة، وإعداد إحصاءات بالخصوص، وإحالتها إلى مديرية جمارك مصراتة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مصر تصف تصريحات إسرائيل بشأن غزة بـ"الأكاذيب".. فيديو وصور08:06 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو11 يناير, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала