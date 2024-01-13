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https://sputnikarabic.ae/20240113/تقارير-الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لعملية-جديدة-في-البحر-الأحمر-والخليج-1084945272.html
تقارير: الاتحاد الأوروبي يخطط لعملية جديدة في البحر الأحمر والخليج
تقارير: الاتحاد الأوروبي يخطط لعملية جديدة في البحر الأحمر والخليج
كشفت تقارير أمريكية أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال 3 سفن حربية على الأقل إلى البحر الأحمر لمواجهة هجمات جماعة "أنصار الله"، وذلك في إطار عملية جديدة في البحر... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T10:24+0000
2024-01-13T10:24+0000
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واستشهد التقرير بوثيقة تابعة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، تفيد بأن السفن الحربية الثلاث التي يخطط الاتحاد الأوروبي لإرسالها ستكون ذات قدرات متعددة المهام، ويستمر وجودها لمدة عام كحد أدنى، ومن المتوقع أن تبدأ العملية في نهاية فبراير/ شباط المقبل.وأضاف التقرير أن عدة دول من الاتحاد الأوروبي ستشارك في العملية المنتظرة ومن بينها بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال.وفي وقت سابق، أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، أمس الجمعة، سقوط صاروخ قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبر موقعها، إنها "تلقت بلاغاً عن إطلاق صاروخ باتجاه سفينة على بعد 90 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن (العاصمة المؤقتة جنوب اليمن)، وأضافت أن "الصاروخ سقط في الماء على مسافة 400-500 متر من السفينة".وذكرت الهيئة الملاحية البريطانية أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة ذلك"، ناصحةً السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".يذكر أن جماعة "أنصار الله" كانت قد أعلنت مواصلة عملياتها في منع السفن المتربطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحر الأحمر وبحر العرب، متوعدةً بالرد على الضربات الأمريكية البريطانية في صنعاء وعدد من المحافظات في مناطق سيطرة "أنصار الله".وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر أمس الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240113/أنصار-الله-اليد-الطولى-في-البحرين-الأحمر-والعربي-هي-لليمن-1084943777.html
https://sputnikarabic.ae/20240113/أنصار-الله-الدول-التي-تنطلق-منها-الهجمات-الأمريكية-لضرب-اليمن-ستكون-عرضة-لردنا-العسكري-1084944740.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار

تقارير: الاتحاد الأوروبي يخطط لعملية جديدة في البحر الأحمر والخليج

10:24 GMT 13.01.2024
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصورفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف في طريقها إلى خليج عدن
فرقاطة مارشال شابوشنيكوف في طريقها إلى خليج عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Sputnik . Vitaly Ankov
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كشفت تقارير أمريكية أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال 3 سفن حربية على الأقل إلى البحر الأحمر لمواجهة هجمات جماعة "أنصار الله"، وذلك في إطار عملية جديدة في البحر الأحمر وخليج عدن.
واستشهد التقرير بوثيقة تابعة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، تفيد بأن السفن الحربية الثلاث التي يخطط الاتحاد الأوروبي لإرسالها ستكون ذات قدرات متعددة المهام، ويستمر وجودها لمدة عام كحد أدنى، ومن المتوقع أن تبدأ العملية في نهاية فبراير/ شباط المقبل.
وأضاف التقرير أن عدة دول من الاتحاد الأوروبي ستشارك في العملية المنتظرة ومن بينها بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
"أنصار الله": اليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن
08:56 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، أمس الجمعة، سقوط صاروخ قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبر موقعها، إنها "تلقت بلاغاً عن إطلاق صاروخ باتجاه سفينة على بعد 90 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن (العاصمة المؤقتة جنوب اليمن)، وأضافت أن "الصاروخ سقط في الماء على مسافة 400-500 متر من السفينة".
وذكرت الهيئة الملاحية البريطانية أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة ذلك"، ناصحةً السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
حارس الازدهار.. معلومات عن العملية وأهدافها ورد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
"أنصار الله": الدول التي تنطلق منها الهجمات الأمريكية لضرب اليمن ستكون عرضة لردنا العسكري
09:41 GMT
يذكر أن جماعة "أنصار الله" كانت قد أعلنت مواصلة عملياتها في منع السفن المتربطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحر الأحمر وبحر العرب، متوعدةً بالرد على الضربات الأمريكية البريطانية في صنعاء وعدد من المحافظات في مناطق سيطرة "أنصار الله".
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر أمس الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
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