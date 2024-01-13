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توترات البحر الأحمر تحدث قفزة في أسعار شحن الحاويات والوقود
توترات البحر الأحمر تحدث قفزة في أسعار شحن الحاويات والوقود
ألقت تهديدات الملاحة التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب بظلالها على أسعار شحن الحاويات وكذلك أسعار الوقود. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T07:31+0000
2024-01-13T07:31+0000
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وقال مسؤولون بقطاع الشحن، لوسائل إعلام أمريكية إن أسعار شحن الحاويات شهدت قفزة هذا الأسبوع، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن لوضع حد لتهديدات جماعة "أنصار الله".وأسفرت هجمات "أنصار الله" على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل إلى تجنب أغلب سفن الحاويات المرور في قناة السويس القريبة، والتي تعتبر طريقا مختصرا من آسيا إلى أوروبا يمر خلاله ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات.وأصبح العالم في مواجهة موجة جديدة من التضخم في ظل احتمالات أن تتجنب ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة مثل الحبوب، هذا الطريق البحري المختصر.أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر شنغهاي القياسي للشحن بالحاويات بأكثر من 16% على أساس أسبوعي اليوم إلى 2206 نقاط. وارتفع مؤشر الأسعار الفورية للشحن بالحاويات من مواني الصين 114% منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول.من جانبها، قالت شركة كلاركسونز الرائدة في وساطة السفن إن أسعار الشحن في المسار من شنغهاي إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 8.1% إلى 3103 دولارات لكل حاوية 20 قدما اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي.وقفز سعر شحن الحاويات إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 43.2 % إلى 3974 دولارا لكل حاوية 40 قدما على أساس أسبوعي.في السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، أمس الجمعة، مع تزايد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب قناة "الغد".وسجل برميل النفط أكثر من 80 دولارا، وهو أعلى مستوى هذا العام، بعدما تجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة 3 دولارات، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.9% إلى 72.68 دولار.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
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https://sputnikarabic.ae/20240112/روسيا-والإمارات-تبحثان-التصعيد-الحاد-في-منطقة-البحر-الأحمر-1084930324.html
https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-تتعهد-باستمرار-اعتراض-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-رغم-الهجوم-الأمريكي-1084929543.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

توترات البحر الأحمر تحدث قفزة في أسعار شحن الحاويات والوقود

07:31 GMT 13.01.2024
© Photo / Tunisian Ministry of Environmentحاويات نفايات منزلية إيطالية في ميناء سوسة بتونس
حاويات نفايات منزلية إيطالية في ميناء سوسة بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Photo / Tunisian Ministry of Environment
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ألقت تهديدات الملاحة التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب بظلالها على أسعار شحن الحاويات وكذلك أسعار الوقود.
وقال مسؤولون بقطاع الشحن، لوسائل إعلام أمريكية إن أسعار شحن الحاويات شهدت قفزة هذا الأسبوع، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن لوضع حد لتهديدات جماعة "أنصار الله".
وأسفرت هجمات "أنصار الله" على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل إلى تجنب أغلب سفن الحاويات المرور في قناة السويس القريبة، والتي تعتبر طريقا مختصرا من آسيا إلى أوروبا يمر خلاله ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات.
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
"حرب المضائق".. هل تدفع الحرب على غزة لإغلاق "باب المندب" و"هرمز".. وما الانعكاسات الاقتصادية؟
2 يناير, 13:10 GMT
وأصبح العالم في مواجهة موجة جديدة من التضخم في ظل احتمالات أن تتجنب ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة مثل الحبوب، هذا الطريق البحري المختصر.
أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر شنغهاي القياسي للشحن بالحاويات بأكثر من 16% على أساس أسبوعي اليوم إلى 2206 نقاط. وارتفع مؤشر الأسعار الفورية للشحن بالحاويات من مواني الصين 114% منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
من جانبها، قالت شركة كلاركسونز الرائدة في وساطة السفن إن أسعار الشحن في المسار من شنغهاي إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 8.1% إلى 3103 دولارات لكل حاوية 20 قدما اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي.
جندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
روسيا والإمارات تبحثان التصعيد الحاد في منطقة البحر الأحمر
أمس, 16:58 GMT
وقفز سعر شحن الحاويات إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 43.2 % إلى 3974 دولارا لكل حاوية 40 قدما على أساس أسبوعي.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، أمس الجمعة، مع تزايد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب قناة "الغد".
وسجل برميل النفط أكثر من 80 دولارا، وهو أعلى مستوى هذا العام، بعدما تجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة 3 دولارات، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.9% إلى 72.68 دولار.
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
"أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل رغم الهجوم الأمريكي
أمس, 16:32 GMT
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
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