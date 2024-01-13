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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/جنرال-أوكراني-سابق-يحذر-من-العواقب-المدمرة-لضربات-روسيا-الاستراتيجية-على-نظام-كييف-1084948654.html
جنرال أوكراني سابق يحذر من العواقب المدمرة لضربات روسيا الاستراتيجية على نظام كييف
جنرال أوكراني سابق يحذر من العواقب المدمرة لضربات روسيا الاستراتيجية على نظام كييف
أعلن الخبير العسكري، أليكسي غيتمان، أن روسيا ستواصل شن هجمات واسعة النطاق على أهداف ضمن الأراضي الأوكرانية باستخدام صواريخ كروز و"كينجال" الفرط صوتية. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T12:32+0000
2024-01-13T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار غيتمان خلال مقالة على قناة "Radio NV" على منصة "يوتيوب" إلى أن "القوات المسلحة الروسية يمكنها إطلاق أطنان من المتفجرات من خلال الصواريخ المختلفة، بما فيها كينجال وكروز".واعتبر غيتمان أن روسيا لديها كل القدرات والموارد اللازمة لشن ثلاث إلى أربع هجمات جوية ضخمة شهريًا.وأضاف غيتمان أن أهداف الضربات هي المنشآت والمؤسسات العسكرية الأوكرانية.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها نفذت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة على أهداف عسكرية في أوكرانيا، مؤكدة أن الهدف من الضربة قد تحقق وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة.
https://sputnikarabic.ae/20240113/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-835-عسكريا-أوكرانيا-في-مختلف-محاور-القتال-1084946385.html
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روسيا
روسيا

جنرال أوكراني سابق يحذر من العواقب المدمرة لضربات روسيا الاستراتيجية على نظام كييف

12:32 GMT 13.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن الخبير العسكري، أليكسي غيتمان، أن روسيا ستواصل شن هجمات واسعة النطاق على أهداف ضمن الأراضي الأوكرانية باستخدام صواريخ كروز و"كينجال" الفرط صوتية.
وأشار غيتمان خلال مقالة على قناة "Radio NV" على منصة "يوتيوب" إلى أن "القوات المسلحة الروسية يمكنها إطلاق أطنان من المتفجرات من خلال الصواريخ المختلفة، بما فيها كينجال وكروز".
واعتبر غيتمان أن روسيا لديها كل القدرات والموارد اللازمة لشن ثلاث إلى أربع هجمات جوية ضخمة شهريًا.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا في مختلف محاور القتال
11:10 GMT
وأضاف غيتمان أن أهداف الضربات هي المنشآت والمؤسسات العسكرية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها نفذت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة على أهداف عسكرية في أوكرانيا، مؤكدة أن الهدف من الضربة قد تحقق وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة.
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