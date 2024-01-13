https://sputnikarabic.ae/20240113/جنرال-أوكراني-سابق-يحذر-من-العواقب-المدمرة-لضربات-روسيا-الاستراتيجية-على-نظام-كييف-1084948654.html
جنرال أوكراني سابق يحذر من العواقب المدمرة لضربات روسيا الاستراتيجية على نظام كييف
جنرال أوكراني سابق يحذر من العواقب المدمرة لضربات روسيا الاستراتيجية على نظام كييف
أعلن الخبير العسكري، أليكسي غيتمان، أن روسيا ستواصل شن هجمات واسعة النطاق على أهداف ضمن الأراضي الأوكرانية باستخدام صواريخ كروز و"كينجال" الفرط صوتية. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T12:32+0000
2024-01-13T12:32+0000
2024-01-13T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وأشار غيتمان خلال مقالة على قناة "Radio NV" على منصة "يوتيوب" إلى أن "القوات المسلحة الروسية يمكنها إطلاق أطنان من المتفجرات من خلال الصواريخ المختلفة، بما فيها كينجال وكروز".واعتبر غيتمان أن روسيا لديها كل القدرات والموارد اللازمة لشن ثلاث إلى أربع هجمات جوية ضخمة شهريًا.وأضاف غيتمان أن أهداف الضربات هي المنشآت والمؤسسات العسكرية الأوكرانية.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها نفذت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة على أهداف عسكرية في أوكرانيا، مؤكدة أن الهدف من الضربة قد تحقق وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة.
https://sputnikarabic.ae/20240113/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-835-عسكريا-أوكرانيا-في-مختلف-محاور-القتال-1084946385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جنرال أوكراني سابق يحذر من العواقب المدمرة لضربات روسيا الاستراتيجية على نظام كييف
أعلن الخبير العسكري، أليكسي غيتمان، أن روسيا ستواصل شن هجمات واسعة النطاق على أهداف ضمن الأراضي الأوكرانية باستخدام صواريخ كروز و"كينجال" الفرط صوتية.
وأشار غيتمان خلال مقالة على قناة "Radio NV" على منصة "يوتيوب" إلى أن "القوات المسلحة الروسية يمكنها إطلاق أطنان من المتفجرات من خلال الصواريخ المختلفة، بما فيها كينجال وكروز".
واعتبر غيتمان أن روسيا لديها كل القدرات والموارد اللازمة لشن ثلاث إلى أربع هجمات جوية ضخمة شهريًا.
وأضاف غيتمان أن أهداف الضربات هي المنشآت والمؤسسات العسكرية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها نفذت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة على أهداف عسكرية في أوكرانيا، مؤكدة أن الهدف من الضربة قد تحقق وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة.