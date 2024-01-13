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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/جنود-روس-يدحرون-مجموعة-من-قوات-نظام-كييف-فيديو--1084943677.html
جنود روس يدحرون مجموعة من قوات نظام كييف... فيديو
جنود روس يدحرون مجموعة من قوات نظام كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية خاصة قامت بها إحدى المجموعات العسكرية الروسية، باقتحام إحدى الدشم الأوكرانية على محور دونيتسك. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T08:54+0000
2024-01-13T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتظهر اللقطات المصورة، من طائرة مسيرة، عملية تقدم مجموعة عسكرية روسية صغيرة نحو دشم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التي كانت تتحصن فيها، حيث حاولت قوات العدو المواجهة من خلال رمي القنابل اليدوية على المجموعة الروسية.وتبين اللقطات قيام المجموعة الروسية بالرد على مصدر النيران والقنابل، وشاركت المدفعية الروسية بدك حصون العدو الذي ارتبك وسارع إلى التراجع.وحدثت هذه المواجهة العسكرية بالقرب من بلدة أوروجاينويه على محور جنوب دونيتسك.
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روسيا
روسيا

جنود روس يدحرون مجموعة من قوات نظام كييف... فيديو

08:54 GMT 13.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية خاصة قامت بها إحدى المجموعات العسكرية الروسية، باقتحام إحدى الدشم الأوكرانية على محور دونيتسك.
وتظهر اللقطات المصورة، من طائرة مسيرة، عملية تقدم مجموعة عسكرية روسية صغيرة نحو دشم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التي كانت تتحصن فيها، حيث حاولت قوات العدو المواجهة من خلال رمي القنابل اليدوية على المجموعة الروسية.
وتبين اللقطات قيام المجموعة الروسية بالرد على مصدر النيران والقنابل، وشاركت المدفعية الروسية بدك حصون العدو الذي ارتبك وسارع إلى التراجع.
وحدثت هذه المواجهة العسكرية بالقرب من بلدة أوروجاينويه على محور جنوب دونيتسك.
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