https://sputnikarabic.ae/20240113/جنود-روس-يدحرون-مجموعة-من-قوات-نظام-كييف-فيديو--1084943677.html
جنود روس يدحرون مجموعة من قوات نظام كييف... فيديو
جنود روس يدحرون مجموعة من قوات نظام كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية خاصة قامت بها إحدى المجموعات العسكرية الروسية، باقتحام إحدى الدشم الأوكرانية على محور دونيتسك. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T08:54+0000
2024-01-13T08:54+0000
2024-01-13T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتظهر اللقطات المصورة، من طائرة مسيرة، عملية تقدم مجموعة عسكرية روسية صغيرة نحو دشم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التي كانت تتحصن فيها، حيث حاولت قوات العدو المواجهة من خلال رمي القنابل اليدوية على المجموعة الروسية.وتبين اللقطات قيام المجموعة الروسية بالرد على مصدر النيران والقنابل، وشاركت المدفعية الروسية بدك حصون العدو الذي ارتبك وسارع إلى التراجع.وحدثت هذه المواجهة العسكرية بالقرب من بلدة أوروجاينويه على محور جنوب دونيتسك.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892148_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c78409c8b5a769bfc8ab1fee4d83d32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جنود روس يدحرون مجموعة من قوات نظام كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية خاصة قامت بها إحدى المجموعات العسكرية الروسية، باقتحام إحدى الدشم الأوكرانية على محور دونيتسك.
وتظهر اللقطات المصورة، من طائرة مسيرة، عملية تقدم مجموعة عسكرية روسية صغيرة نحو دشم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التي كانت تتحصن فيها، حيث حاولت قوات العدو المواجهة من خلال رمي القنابل اليدوية على المجموعة الروسية.
وتبين اللقطات قيام المجموعة الروسية بالرد على مصدر النيران والقنابل، وشاركت المدفعية الروسية بدك حصون العدو الذي ارتبك وسارع إلى التراجع.
وحدثت هذه المواجهة العسكرية بالقرب من بلدة أوروجاينويه على محور جنوب دونيتسك.