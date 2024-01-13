https://sputnikarabic.ae/20240113/حزب-الله-يعلن-استهداف-5-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1084942443.html

"حزب الله" يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، قصف 5 مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T08:04+0000

2024-01-13T08:04+0000

2024-01-13T08:04+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/15/1083339128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca8caa45487f7904984a79000ef07234.jpg

وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "‏مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة وتجمعاً آخر في محيط موقع العاصي".ولفت إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ‏تجمعاتٍ لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان ‏بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة، كما استهدف موقع المالكية، وموقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابة مباشرة فيه".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240110/الجيش-اللبناني-يعلن-العثور-على-خراطيم-مواد-حارقة-ممدودة-من-إسرائيل-إلى-جنوبي-البلاد-1084853233.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي