https://sputnikarabic.ae/20240113/حزب-الله-يعلن-تدمير-دبابة-إسرائيلية-في-موقع-المطلة--1084956249.html

"حزب الله" يعلن تدمير دبابة إسرائيلية في موقع المطلة

"حزب الله" يعلن تدمير دبابة إسرائيلية في موقع المطلة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه دمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية في موقع المطلة، أثناء استهدافها وقصفها للقرى اللبنانية. 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T17:03+0000

2024-01-13T17:03+0000

2024-01-13T17:03+0000

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وقال "حزب الله" في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‏استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية، عند الساعة 04:55 من مساء اليوم السبت، دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء إستهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة ‏بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".‏وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "‏مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة، وتجمعا آخر في محيط موقع العاصي".ولفت إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ‏تجمعاتٍ لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان ‏بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة، كما استهدف موقع المالكية وموقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابة مباشرة فيه".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240113/حزب-الله-يعلن-استهداف-5-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1084942443.html

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أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اسرائيل, طوفان الأقصى