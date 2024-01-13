https://sputnikarabic.ae/20240113/خبير-بريطاني-يحذر-من-سلاح-روسي-هائل-القوة-1084943440.html

خبير بريطاني يحذر من سلاح روسي هائل القوة

خبير بريطاني يحذر من سلاح روسي هائل القوة

أفاد المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات المسلحة الروسية ستدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغرب بقنابل ثقيلة من طراز "FAB-1500". 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T08:39+0000

2024-01-13T08:39+0000

2024-01-13T08:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ميركوريس: "هذه القنابل قوية للغاية. في الواقع، لا يمكن لأي قذيفة مدفعية أن تضاهي القوة الانفجارية لإحدى هذه القنابل... أظن أننا سنرى على طول الجبهة بأكملها استخدامًا متزايدًا لهذه القنابل الثقيلة، ما يتسبب في أضرار هائلة الأضرار التي لحقت بالمواقع الأوكرانية".ووفقا له، لتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، فإن استخدام مثل هذه القنابل الثقيلة هو أفضل وأسرع استراتيجية.في اليوم السابق، عرضت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة قنبلة جوية تزن طنًا ونصف مع وحدة تخطيط وتصحيح موجهة (UMPC)، طورتها شركات تابعة لشركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية.كما صرح اللواء المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرجي كريفونوس بأن "القنابل الجوية الروسية الشديدة الانفجار لا تترك خلفها شيئًا من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في نطاق المنطقة العسكرية الشمالية".

https://sputnikarabic.ae/20240112/جنرال-أوكراني-الضربات-الصاروخية-الروسية-القوية-لم-تأت-بعد-1084929255.html

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