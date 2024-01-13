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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/خبير-بريطاني-يحذر-من-سلاح-روسي-هائل-القوة-1084943440.html
خبير بريطاني يحذر من سلاح روسي هائل القوة
خبير بريطاني يحذر من سلاح روسي هائل القوة
أفاد المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات المسلحة الروسية ستدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغرب بقنابل ثقيلة من طراز "FAB-1500". 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T08:39+0000
2024-01-13T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميركوريس: "هذه القنابل قوية للغاية. في الواقع، لا يمكن لأي قذيفة مدفعية أن تضاهي القوة الانفجارية لإحدى هذه القنابل... أظن أننا سنرى على طول الجبهة بأكملها استخدامًا متزايدًا لهذه القنابل الثقيلة، ما يتسبب في أضرار هائلة الأضرار التي لحقت بالمواقع الأوكرانية".ووفقا له، لتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، فإن استخدام مثل هذه القنابل الثقيلة هو أفضل وأسرع استراتيجية.في اليوم السابق، عرضت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة قنبلة جوية تزن طنًا ونصف مع وحدة تخطيط وتصحيح موجهة (UMPC)، طورتها شركات تابعة لشركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية.كما صرح اللواء المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرجي كريفونوس بأن "القنابل الجوية الروسية الشديدة الانفجار لا تترك خلفها شيئًا من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في نطاق المنطقة العسكرية الشمالية".
https://sputnikarabic.ae/20240112/جنرال-أوكراني-الضربات-الصاروخية-الروسية-القوية-لم-تأت-بعد-1084929255.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير بريطاني يحذر من سلاح روسي هائل القوة

08:39 GMT 13.01.2024
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورقنابل روسية يمكن إطلاقها من الطائرت الحربية
قنابل روسية يمكن إطلاقها من الطائرت الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Sputnik . RIA Novosti
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أفاد المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات المسلحة الروسية ستدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغرب بقنابل ثقيلة من طراز "FAB-1500".
وقال ميركوريس: "هذه القنابل قوية للغاية. في الواقع، لا يمكن لأي قذيفة مدفعية أن تضاهي القوة الانفجارية لإحدى هذه القنابل... أظن أننا سنرى على طول الجبهة بأكملها استخدامًا متزايدًا لهذه القنابل الثقيلة، ما يتسبب في أضرار هائلة الأضرار التي لحقت بالمواقع الأوكرانية".

وأشار إلى أن طراز "FAB-1500" أقوى بثلاث مرات من نسخة الذخيرة التي يبلغ وزنها 500 كيلوغرام والتي سبق استخدامها ضد القوات الأوكرانية.

ووفقا له، لتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، فإن استخدام مثل هذه القنابل الثقيلة هو أفضل وأسرع استراتيجية.

وقال ميركوريس: "يبدو لي أن هذا بالضبط ما يفعله الجيش الروسي، ومن المرجح أن يستمروا في القيام بذلك في المستقبل القريب".

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أوكراني: الضربات الصاروخية الروسية القوية لم تأت بعد
أمس, 16:42 GMT
في اليوم السابق، عرضت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة قنبلة جوية تزن طنًا ونصف مع وحدة تخطيط وتصحيح موجهة (UMPC)، طورتها شركات تابعة لشركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية.
كما صرح اللواء المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرجي كريفونوس بأن "القنابل الجوية الروسية الشديدة الانفجار لا تترك خلفها شيئًا من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في نطاق المنطقة العسكرية الشمالية".
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