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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/خبير-عسكري-ألماني-يتحدث-عن-خيار-مر-لا-مفر-لنظام-كييف-منه-1084952672.html
خبير عسكري ألماني يتحدث عن خيار مر لا مفر لنظام كييف منه
خبير عسكري ألماني يتحدث عن خيار مر لا مفر لنظام كييف منه
أفاد الخبير العسكري الألماني كريستيان مولينغ، أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها أي احتياطيات متبقية للقيام بأعمال هجومية، لذا فإن الجيش الأوكراني مجبر على... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T14:48+0000
2024-01-13T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال مولينغ لقناة " ZDF": "بالطبع، ليس لدى أوكرانيا الآن أي قوات لشن أي هجوم، ويرجع ذلك أيضًا إلى حالة التضاريس ذاتها، وتوفر الذخيرة ومستوى تدريب القوات.… ليس لديهم خيار سوى البقاء في موقف دفاعي".في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تفتقر إلى قذائف المدفعية، ولهذا السبب اضطرت بعض الوحدات إلى إلغاء الهجمات المخطط لها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240108/جندي-أوكراني-يستنجد-نظام-كييف-بسبب-وضع-مزر-على-الجبهة-الشرقية-1084795239.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري ألماني يتحدث عن خيار مر لا مفر لنظام كييف منه

14:48 GMT 13.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفاد الخبير العسكري الألماني كريستيان مولينغ، أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها أي احتياطيات متبقية للقيام بأعمال هجومية، لذا فإن الجيش الأوكراني مجبر على البقاء في موقف دفاعي.
وقال مولينغ لقناة " ZDF": "بالطبع، ليس لدى أوكرانيا الآن أي قوات لشن أي هجوم، ويرجع ذلك أيضًا إلى حالة التضاريس ذاتها، وتوفر الذخيرة ومستوى تدريب القوات.… ليس لديهم خيار سوى البقاء في موقف دفاعي".

وأشار مولينغ إلى أن الوضع فيما يتعلق بالذخيرة صعب للغاية لدرجة أن القوات المسلحة الأوكرانية تكاد تكون غير قادرة على صد هجمات الجيش الروسي، وأن روسيا لا تواجه مشاكل مماثلة، حيث تمكنت من مواصلة الإنتاج العسكري.

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تفتقر إلى قذائف المدفعية، ولهذا السبب اضطرت بعض الوحدات إلى إلغاء الهجمات المخطط لها.

وفي الوقت ذاته، لا يلاحظ في الجانب الروسي مثل هذا النقص، وبحسب المنشور، فإن نقص الذخيرة يزيد من القلق الواضح بالفعل في كييف، حيث تأخرت المساعدات الأمريكية والأوروبية ولم يتأخر الشتاء.

طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
جندي أوكراني "يستنجد" نظام كييف بسبب "وضع مزر" على الجبهة الشرقية
8 يناير, 10:01 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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