https://sputnikarabic.ae/20240113/خبير-يكشف-عن-تكتيكات-جديدة-تعتمدها-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1084939718.html
خبير يكشف عن تكتيكات جديدة تعتمدها القوات الروسية في أوكرانيا
خبير يكشف عن تكتيكات جديدة تعتمدها القوات الروسية في أوكرانيا
كشف الخبير العسكري الأوكراني، ميخائيل غيروخوف، أن القوات المسلحة الروسية بدأت باعتماد تكتيكات جديدة في عمليتها العسكرية، تتمثل بتدمير الجسور في أوكرانيا، وذلك... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T05:46+0000
2024-01-13T05:46+0000
2024-01-13T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الخبير العسكري غيروخوف خلال مقابلة على قناة "نيوز فاكتوري" على منصة "يوتيوب" قال فيها: "في الآونة الأخيرة تقوم القوات المسلحة الروسية باستهداف الاتصالات والجسور بشكل مقصود ومن خلال الضربات الجوية ويعملون بتدمير كل اللوجستيات بكل الوسائل المتاحة". وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240112/محلل-بريطاني-الخناجر-الروسية-اخترقت-بالكامل-الدفاع-الجوي-الغربي-في-أوكرانيا--1084927833.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير يكشف عن تكتيكات جديدة تعتمدها القوات الروسية في أوكرانيا
كشف الخبير العسكري الأوكراني، ميخائيل غيروخوف، أن القوات المسلحة الروسية بدأت باعتماد تكتيكات جديدة في عمليتها العسكرية، تتمثل بتدمير الجسور في أوكرانيا، وذلك بهدف خلق مشكلات لوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاءت تصريحات الخبير العسكري غيروخوف خلال مقابلة على قناة "نيوز فاكتوري" على منصة "يوتيوب" قال فيها: "في الآونة الأخيرة تقوم القوات المسلحة الروسية باستهداف الاتصالات والجسور بشكل مقصود ومن خلال الضربات الجوية ويعملون بتدمير كل اللوجستيات بكل الوسائل المتاحة".
ولفت الخبير إلى أن ذلك سيسمح لموسكو بإنشاء منطقة أمنية لاحقًا لمنع الهجمات الصاروخية التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.