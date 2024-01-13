https://sputnikarabic.ae/20240113/دراسة-تكشف-طريقة-سهلة-لتجنب-مشكلات-القلب-والسكر-1084945961.html
دراسة تكشف طريقة سهلة لتجنب مشكلات القلب والسكر
دراسة تكشف طريقة سهلة لتجنب مشكلات القلب والسكر
وجد العلماء أنه كلما تأخر تناول وجبة الإفطار زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، وراقبوا كيفية تأثير أوقات الوجبات على... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T11:11+0000
2024-01-13T11:11+0000
2024-01-13T11:11+0000
مجتمع
علوم
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تعتمد شدة عمليات الطاقة في الجسم على الوقت من اليوم، وهذا ما يسمى إيقاع الساعة البيولوجية. ومن المعروف أن الأشخاص الذين يعملون ليلاً هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة، وهناك أدلة على أن لديهم خطر أعلى للإصابة بالسرطان.يحدث داء السكري بسبب فشل استقلاب الجلوكوز، إذ أن هناك علاقة مباشرة بإيقاعات الساعة البيولوجية، يتم امتصاص الجلوكوز بشكل أفضل في الصباح وبعد الظهر. إن وجبات الإفطار والعشاء المتأخرة، الشائعة في العالم الحديث، تعطل إيقاعات الساعة البيولوجية وتزيد مستويات الجلوكوز في الدم. بالإضافة إلى مرض السكري، فإنه يساهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي، كما يؤدي التدخين والتوتر وسرعة وتيرة الحياة إلى تفاقم الوضع.والأشخاص الذين لديهم نمط زمني مسائي معرضون للخطر "البوم الليلي"، ووفقا لمؤلفي مراجعة "التغذية المزمنة في إدارة مرض السكري"، فإن أولئك الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر هم أكثر عرضة لتخطي وجبة الإفطار، وهذا يزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 21 في %. كم أن العشاء المتأخر يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية، إذ لا يتلقى الشخص إشارة الجوع في الصباح.وبحسب مجلة "nature" العلمية، فإن الإفطار المتأخر يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - هذا ما خلص إليه خبراء فرنسيون بعد تحليل نفس الاستبيانات. علاوة على ذلك، فإن كل ساعة تأخير لها تأثيرها، كما أن تناول العشاء بعد الساعة التاسعة مساءً يزيد من خطر الإصابة بنسبة 28 في المائة. وعلى العكس من ذلك، فإن الصيام بين العشاء والإفطار، مفيد.وتقول خبيرة الاختراق الحيوي غالينا خوسينوفا الحاصلة على جائزة نوبل عام 2017: "في الطب التبتي، هذه الآليات معروفة منذ زمن طويل. فكل عضو داخلي يخضع لجدول زمني خاص به. ففي غضون 24 ساعة، تتناوب مراحل النشاط والسلبية، وهو ما يستخدم في طرق العلاج وتناول الأدوية في أوقات معينة. اتباع الطب اليومي يستيقظ الإنسان السليم في الساعة الخامسة إلى السادسة صباحاً ليتناول وجبة الإفطار في الساعة السابعة، حيث تبدأ سلسلة عمل الجهاز الهضمي بأكمله. وتنتهي عملية الهضم بإزالة السموم في الكبد من الساعة الواحدة إلى الثالثة صباحاً (مع مراعة النوم العميق) وتنظيف المستقيم في الخامسة صباحا".على سبيل المثال، إذا تناولت وجبة الإفطار في الساعة السابعة صباحاً وتناولت العشاء في الساعة الثامنة مساءً، فإن الهدف هو تقليل هذه الفترة من 13 إلى 11 أو 10 ساعات.ومع ذلك، تحذر مينشيكوفا من أن "الوجبات السريعة والمنتجات نصف المصنعة ضارة حتى مع الالتزام الصارم بالنظام اليومي"، إذ يجب أن تكون التغذية متوازنة بشكل جيد.من جهتها، قالت اختصاصية التغذية أولغا إيليشيفا: "تناول الطعام على فترات منتظمة يعزز الاستخدام الفعال للطاقة ويساعد في الحفاظ على الوزن الأمثل. كما يعمل الصيام المتقطع على تحسين حساسية الأنسولين ومؤشرات التمثيل الغذائي".وتضيف الخبيرة أنه حتى لو لم تكن لديك شهية في الصباح، على سبيل المثال، بسبب التوتر، فأنت بحاجة إلى تناول وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مع الأطعمة المفضلة لديك. ومع ذلك، قبل تغيير أي شيء في نظامك الغذائي، يجب عليك استشارة الطبيب واختصاصي التغذية.
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علوم
دراسة تكشف طريقة سهلة لتجنب مشكلات القلب والسكر
وجد العلماء أنه كلما تأخر تناول وجبة الإفطار زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، وراقبوا كيفية تأثير أوقات الوجبات على الصحة.
تعتمد شدة عمليات الطاقة في الجسم على الوقت من اليوم، وهذا ما يسمى إيقاع الساعة البيولوجية.
في عام 2009، تم نشر أول كتاب عن التغذية المزمنة، قام بتحريره علماء يابانيون. ويقول أحد المؤلفين، هيرواكا أودا من جامعة ناغويا "حقيقة إن تكرار الوجبات مهم للصحة وهو أمر معترف به في كل من الغرب والشرق. وحتى في الأدب الياباني القديم، تمت الإشارة إلى أهمية وجبة الإفطار".
ومن المعروف أن الأشخاص الذين يعملون ليلاً هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة، وهناك أدلة على أن لديهم خطر أعلى للإصابة بالسرطان.
وبمساعدة التغذية المزمنة، يأمل العلماء في حل مشكلات الوزن الزائد ومرض السكري من النوع 2، وهي شائعة للغاية في البلدان المتقدمة في العالم. بشكل عام، كان هناك وضع متناقض في اليابان، يراقب الناس نظامهم الغذائي، ويقللون السعرات الحرارية، ويحافظون على النشاط البدني، وتتزايد نسبة السكان الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي. ربما لا يتعلق الأمر فقط بما نأكله، ولكن أيضًا في أي وقت.
يحدث داء السكري بسبب فشل استقلاب الجلوكوز، إذ أن هناك علاقة مباشرة بإيقاعات الساعة البيولوجية، يتم امتصاص الجلوكوز بشكل أفضل في الصباح وبعد الظهر. إن وجبات الإفطار والعشاء المتأخرة، الشائعة في العالم الحديث، تعطل إيقاعات الساعة البيولوجية وتزيد مستويات الجلوكوز في الدم. بالإضافة إلى مرض السكري، فإنه يساهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي، كما يؤدي التدخين والتوتر وسرعة وتيرة الحياة إلى تفاقم الوضع.
والأشخاص الذين لديهم نمط زمني مسائي معرضون للخطر "البوم الليلي"، ووفقا لمؤلفي مراجعة "التغذية المزمنة في إدارة مرض السكري"، فإن أولئك الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر هم أكثر عرضة لتخطي وجبة الإفطار، وهذا يزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 21 في %. كم أن العشاء المتأخر يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية، إذ لا يتلقى الشخص إشارة الجوع في الصباح.
ولفترة طويلة، لم يتمكنوا من صياغة علاقة السبب والنتيجة بين تخطي وجبة الإفطار، ومدة الصيام بين عشية وضحاها والتمثيل الغذائي. وقد أوضحت الأعمال المنشورة في الآونة الأخيرة بناءً على بيانات من الدراسة الفرنسية "NutriNet-Santé" (أكثر من 103 آلاف استبيان) هذه المشكلات.
وبحسب مجلة "nature" العلمية، فإن الإفطار المتأخر يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - هذا ما خلص إليه خبراء فرنسيون بعد تحليل نفس الاستبيانات. علاوة على ذلك، فإن كل ساعة تأخير لها تأثيرها، كما أن تناول العشاء بعد الساعة التاسعة مساءً يزيد من خطر الإصابة بنسبة 28 في المائة. وعلى العكس من ذلك، فإن الصيام بين العشاء والإفطار، مفيد.
توضح خبيرة التغذية ماريا مينشيكوفا، قائلة: "تنظم الساعات الداخلية وإيقاعات الساعة البيولوجية العديد من العمليات الفسيولوجية والبيولوجية في الجسم، بما في ذلك التوازن الهرموني والنوم ودرجة حرارة الجسم والنشاط العقلي". ويتم تحديد هذه الإيقاعات بدورها بواسطة الميلاتونين (هرمون النوم)، الذي تنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ.
وتقول خبيرة الاختراق الحيوي غالينا خوسينوفا الحاصلة على جائزة نوبل عام 2017: "في الطب التبتي، هذه الآليات معروفة منذ زمن طويل. فكل عضو داخلي يخضع لجدول زمني خاص به. ففي غضون 24 ساعة، تتناوب مراحل النشاط والسلبية، وهو ما يستخدم في طرق العلاج وتناول الأدوية في أوقات معينة. اتباع الطب اليومي يستيقظ الإنسان السليم في الساعة الخامسة إلى السادسة صباحاً ليتناول وجبة الإفطار في الساعة السابعة، حيث تبدأ سلسلة عمل الجهاز الهضمي بأكمله. وتنتهي عملية الهضم بإزالة السموم في الكبد من الساعة الواحدة إلى الثالثة صباحاً (مع مراعة النوم العميق) وتنظيف المستقيم في الخامسة صباحا".
وقدم ساتشين باندا، الأستاذ في معهد سالك، مساهمات كبيرة في دراسة إيقاعات الساعة البيولوجية الغذائية. وأظهر تجريبيا أن استراحة الطعام (الصيام) لمدة 12 ساعة تشفي الجسم.
على سبيل المثال، إذا تناولت وجبة الإفطار في الساعة السابعة صباحاً وتناولت العشاء في الساعة الثامنة مساءً، فإن الهدف هو تقليل هذه الفترة من 13 إلى 11 أو 10 ساعات.
ومع ذلك، تحذر مينشيكوفا من أن "الوجبات السريعة والمنتجات نصف المصنعة ضارة حتى مع الالتزام الصارم بالنظام اليومي"، إذ يجب أن تكون التغذية متوازنة بشكل جيد.
16 ديسمبر 2023, 13:32 GMT
من جهتها، قالت اختصاصية التغذية أولغا إيليشيفا: "تناول الطعام على فترات منتظمة يعزز الاستخدام الفعال للطاقة ويساعد في الحفاظ على الوزن الأمثل. كما يعمل الصيام المتقطع على تحسين حساسية الأنسولين ومؤشرات التمثيل الغذائي".
وأوضحت: "من المهم تناول وجبة الإفطار خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ. تناول وجبة غداء مبكرة، حوالي الساعة 12:00 ظهرًا، يعزز عملية التمثيل الغذائي الأكثر كفاءة. ولمواجهة انخفاض الكورتيزول، الذي يحدث عادة في فترة ما بعد الظهر بعد ثلاث إلى أربع ساعات، يمكنك أن تأكل حوالي الساعة الثانية. العشاء المبكر حوالي الساعة السادسة مساءً يسهل عملية هضم الطعام".
وتضيف الخبيرة أنه حتى لو لم تكن لديك شهية في الصباح، على سبيل المثال، بسبب التوتر، فأنت بحاجة إلى تناول وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مع الأطعمة المفضلة لديك. ومع ذلك، قبل تغيير أي شيء في نظامك الغذائي، يجب عليك استشارة الطبيب واختصاصي التغذية.