https://sputnikarabic.ae/20240113/دراسة-تكشف-طريقة-سهلة-لتجنب-مشكلات-القلب-والسكر-1084945961.html

دراسة تكشف طريقة سهلة لتجنب مشكلات القلب والسكر

دراسة تكشف طريقة سهلة لتجنب مشكلات القلب والسكر

وجد العلماء أنه كلما تأخر تناول وجبة الإفطار زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، وراقبوا كيفية تأثير أوقات الوجبات على... 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T11:11+0000

2024-01-13T11:11+0000

2024-01-13T11:11+0000

مجتمع

علوم

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تعتمد شدة عمليات الطاقة في الجسم على الوقت من اليوم، وهذا ما يسمى إيقاع الساعة البيولوجية. ومن المعروف أن الأشخاص الذين يعملون ليلاً هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة، وهناك أدلة على أن لديهم خطر أعلى للإصابة بالسرطان.يحدث داء السكري بسبب فشل استقلاب الجلوكوز، إذ أن هناك علاقة مباشرة بإيقاعات الساعة البيولوجية، يتم امتصاص الجلوكوز بشكل أفضل في الصباح وبعد الظهر. إن وجبات الإفطار والعشاء المتأخرة، الشائعة في العالم الحديث، تعطل إيقاعات الساعة البيولوجية وتزيد مستويات الجلوكوز في الدم. بالإضافة إلى مرض السكري، فإنه يساهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي، كما يؤدي التدخين والتوتر وسرعة وتيرة الحياة إلى تفاقم الوضع.والأشخاص الذين لديهم نمط زمني مسائي معرضون للخطر "البوم الليلي"، ووفقا لمؤلفي مراجعة "التغذية المزمنة في إدارة مرض السكري"، فإن أولئك الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر هم أكثر عرضة لتخطي وجبة الإفطار، وهذا يزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 21 في %. كم أن العشاء المتأخر يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية، إذ لا يتلقى الشخص إشارة الجوع في الصباح.وبحسب مجلة "nature" العلمية، فإن الإفطار المتأخر يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - هذا ما خلص إليه خبراء فرنسيون بعد تحليل نفس الاستبيانات. علاوة على ذلك، فإن كل ساعة تأخير لها تأثيرها، كما أن تناول العشاء بعد الساعة التاسعة مساءً يزيد من خطر الإصابة بنسبة 28 في المائة. وعلى العكس من ذلك، فإن الصيام بين العشاء والإفطار، مفيد.وتقول خبيرة الاختراق الحيوي غالينا خوسينوفا الحاصلة على جائزة نوبل عام 2017: "في الطب التبتي، هذه الآليات معروفة منذ زمن طويل. فكل عضو داخلي يخضع لجدول زمني خاص به. ففي غضون 24 ساعة، تتناوب مراحل النشاط والسلبية، وهو ما يستخدم في طرق العلاج وتناول الأدوية في أوقات معينة. اتباع الطب اليومي يستيقظ الإنسان السليم في الساعة الخامسة إلى السادسة صباحاً ليتناول وجبة الإفطار في الساعة السابعة، حيث تبدأ سلسلة عمل الجهاز الهضمي بأكمله. وتنتهي عملية الهضم بإزالة السموم في الكبد من الساعة الواحدة إلى الثالثة صباحاً (مع مراعة النوم العميق) وتنظيف المستقيم في الخامسة صباحا".على سبيل المثال، إذا تناولت وجبة الإفطار في الساعة السابعة صباحاً وتناولت العشاء في الساعة الثامنة مساءً، فإن الهدف هو تقليل هذه الفترة من 13 إلى 11 أو 10 ساعات.ومع ذلك، تحذر مينشيكوفا من أن "الوجبات السريعة والمنتجات نصف المصنعة ضارة حتى مع الالتزام الصارم بالنظام اليومي"، إذ يجب أن تكون التغذية متوازنة بشكل جيد.من جهتها، قالت اختصاصية التغذية أولغا إيليشيفا: "تناول الطعام على فترات منتظمة يعزز الاستخدام الفعال للطاقة ويساعد في الحفاظ على الوزن الأمثل. كما يعمل الصيام المتقطع على تحسين حساسية الأنسولين ومؤشرات التمثيل الغذائي".وتضيف الخبيرة أنه حتى لو لم تكن لديك شهية في الصباح، على سبيل المثال، بسبب التوتر، فأنت بحاجة إلى تناول وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مع الأطعمة المفضلة لديك. ومع ذلك، قبل تغيير أي شيء في نظامك الغذائي، يجب عليك استشارة الطبيب واختصاصي التغذية.

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