https://sputnikarabic.ae/20240113/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-علينا-منع-أي-ابتزاز-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1084960336.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا منع أي ابتزاز لوقف إطلاق النار في غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا منع أي ابتزاز لوقف إطلاق النار في غزة

صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أن الوقت يداهم إسرائيل لاستعادة المختطفين المحتجزين في غزة، ولكن يجب منع أي ابتزاز لوقف إطلاق النار. 13.01.2024, سبوتنيك عربي

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القدس – سبوتنيك. وجاءت تصريحات هليفي في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم السبت، وقال خلاله: "لقد صدقنا مساء اليوم، على خطط في قيادة المنطقة الجنوبية لمواصلة القتال وزيادة الضغط العسكري على حماس، الضغط الذي سيؤدي إلى تفكيك حماس وإعادة المختطفين. إن هذا الضغط وحده أتاح حتى الآن إعادة العديد من المختطفين".وتابع: "المهمة لم تكتمل بعد، أعلم أن كل دقيقة لها معنى حاسم، وإننا لسنا في حالة من عدم الاكتراث بذلك، الوقت يضغط لإعادة المختطفين ولا ننسى ولو لحظة واحدة هذه الغاية السامية ولا نتراجع عنها".وأضاف خليفي: "يتعين علينا، سعياً لتحقيق نتائج حقيقية، مواصلة العمل في أراضي العدو، وعدم السماح بمحاولات ابتزاز تستهدف وقف إطلاق النار. يتوجب علينا أن نواصل الضغط وهذا بالضبط ما نفعله".وحول التصعيد شمال إسرائيل مع لبنان، قال هليفي: "لقد قرر "حزب الله" أداء دور درع حماس الحامي منتدباً من إيران، وها نحن نحصّل منه ثمناً متزايداً عن ذلك. إن من يشترط وقف الاحتكاك في شمال البلاد بوقف القتال في غزة سيدفع ثمنا باهظا".وحول تطورات الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، قال هليفي: "أما يهودا والسامرة (الضفة الغربية) فنعمل على مدار الساعة في القرى والبلدات والمحاور فيها، ونفذنا خلال الحرب عدداً غير مسبوق من العمليات الهجومية واعتقلنا مخربين كانوا في طريقهم لارتكاب الاعتداءات". وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

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