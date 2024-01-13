https://sputnikarabic.ae/20240113/روسيا-القصف-الأمريكي-البريطاني-على-اليمن-لا-علاقة-له-بممارسة-حق-الدفاع-عن-النفس-1084938393.html
روسيا: القصف الأمريكي البريطاني على اليمن لا علاقة له بممارسة حق الدفاع عن النفس
روسيا: القصف الأمريكي البريطاني على اليمن لا علاقة له بممارسة حق الدفاع عن النفس
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على اليمن لا تمت بصلة لحق الدفاع عن النفس الوارد في... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T02:53+0000
2024-01-13T02:53+0000
2024-01-13T02:53+0000
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
الحرب على اليمن
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "خلافا لتأكيدات زملائنا الغربيين، فإن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي اليمن لا علاقة لها بممارسة حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".وأضاف أن "المهمة الرئيسية للأمم المتحدة المنصوص عليها في ميثاقها هي الحيلولة دون تهديد السلام وقمع أعمال العدوان، أو غيرها من الانتهاكات المخلة بالسلام وفقا لمبادئ القانون الدولي".وتابع "نلاحظ مع الأسف الشديد أننا واجهنا هذا الوضع بالأمس، اعتداء من جانب مجموعة من الدول ضد دولة أخرى".ودعا نيبينزيا المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي شنتها واشنطن وحلفاؤها على اليمن كونها تمت دون تفويض من مجلس الأمن الدولي.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وصباح الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وأعلنت الجماعة في بيان، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240113/الطيران-الأمريكي-والبريطاني-يقصف-العاصمة-اليمنية-صنعاء-مجددا-1084938100.html
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مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الحرب على اليمن, روسيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الحرب على اليمن, روسيا
روسيا: القصف الأمريكي البريطاني على اليمن لا علاقة له بممارسة حق الدفاع عن النفس
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على اليمن لا تمت بصلة لحق الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "خلافا لتأكيدات زملائنا الغربيين، فإن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي اليمن لا علاقة لها بممارسة حق الدفاع عن النفس
بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
ولفت نيبينزيا إلى أن استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق على الوضع بالنسبة للسفن التجارية. موضحا أن "حق الدفاع عن النفس لا يمكن استخدامه لضمان حرية الملاحة، وزملاؤنا الاميركيون يعرفون ذلك جيدا".
وأضاف أن "المهمة الرئيسية للأمم المتحدة المنصوص عليها في ميثاقها هي الحيلولة دون تهديد السلام وقمع أعمال العدوان، أو غيرها من الانتهاكات المخلة بالسلام وفقا لمبادئ القانون الدولي".
وتابع "نلاحظ مع الأسف الشديد أننا واجهنا هذا الوضع بالأمس، اعتداء من جانب مجموعة من الدول ضد دولة أخرى".
ودعا نيبينزيا المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي شنتها واشنطن وحلفاؤها على اليمن كونها تمت دون تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وصباح الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
وأعلنت الجماعة في بيان، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، الجمعة، إن "القوات المسلحة لن تتردد في استهداف مصادر التهديد، وجميع الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.