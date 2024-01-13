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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/سياسي-فرنسي-الولايات-المتحدة-سترفض-دعم-أوكرانيا-بعد-فقدان-الأسلحة-الأمريكية-المقدمة-لها-1084955966.html
سياسي فرنسي: الولايات المتحدة سترفض دعم أوكرانيا بعد فقدان الأسلحة الأمريكية المقدمة لها
سياسي فرنسي: الولايات المتحدة سترفض دعم أوكرانيا بعد فقدان الأسلحة الأمريكية المقدمة لها
أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترفض أي مساعدة أخرى لكييف بسبب مشاكل تتعلق بحصر الأسلحة المقدمة لأوكرانيا. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T16:48+0000
2024-01-13T16:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال فيليبو عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا سيشجع الكونغرس على رفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة وأن هذه الدولة فاسدة للغاية!".وأردف، قائلا: "ابتداء من يونيو(حزيران) 2023، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، منحت الولايات المتحدة أوكرانيا ما يقرب من 10000 صاروخ "جافلن" مضادا للدبابات، و2500 صاروخ أرض-جو من طراز "ستينغر"، ونحو 750 طائرة دون طيار، و430 صاروخ جو-جو متوسط ​​المدى، و23 ألف نظارة للرؤية الليلية لا نعرف ماذا حدث لأكثر من 60% من هذه الأسلحة!".ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين الماضي، التقارير التي تتحدث عن إمكانية قيام أوروبا بتمويل نظام كييف "كحرق الأموال في البرميل الأوكراني الذي لا قاع له".تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240113/خبير-عسكري-ألماني-يتحدث-عن-خيار-مر-لا-مفر-لنظام-كييف-منه-1084952672.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

سياسي فرنسي: الولايات المتحدة سترفض دعم أوكرانيا بعد فقدان الأسلحة الأمريكية المقدمة لها

16:48 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 16:54 GMT 13.01.2024)
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترفض أي مساعدة أخرى لكييف بسبب مشاكل تتعلق بحصر الأسلحة المقدمة لأوكرانيا.
وقال فيليبو عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا سيشجع الكونغرس على رفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة وأن هذه الدولة فاسدة للغاية!".

وأضاف فيليبو أن الأسلحة الأمريكية مفقودة في أوكرانيا، وهذا يجب أن يدفع فرنسا أيضًا إلى التخلي عن دعمها لنظام كييف.

وأردف، قائلا: "ابتداء من يونيو(حزيران) 2023، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، منحت الولايات المتحدة أوكرانيا ما يقرب من 10000 صاروخ "جافلن" مضادا للدبابات، و2500 صاروخ أرض-جو من طراز "ستينغر"، ونحو 750 طائرة دون طيار، و430 صاروخ جو-جو متوسط ​​المدى، و23 ألف نظارة للرؤية الليلية لا نعرف ماذا حدث لأكثر من 60% من هذه الأسلحة!".

وقال مفتش وزارة الدفاع الأمريكية، روبرت ستورتش، الأسبوع الماضي، في تقرير له إن البنتاغون لم يراقب بشكل صحيح عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا. ووفقا له، فإن الأسلحة التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار من إجمالي العرض البالغ 1.699 مليار دولار، لا تزال مجهولة المصير.

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري ألماني يتحدث عن خيار مر لا مفر لنظام كييف منه
14:48 GMT
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين الماضي، التقارير التي تتحدث عن إمكانية قيام أوروبا بتمويل نظام كييف "كحرق الأموال في البرميل الأوكراني الذي لا قاع له".

وبحسب صحيفة بوليتيكو، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق أكبر بشأن مشكلة الفساد في أوكرانيا، مما يعترف به على المستوى العام، بالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، أن فضائح الفساد في أوكرانيا، تؤثر على قرار الدول الغربية بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.

تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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