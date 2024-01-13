https://sputnikarabic.ae/20240113/سياسي-فرنسي-الولايات-المتحدة-سترفض-دعم-أوكرانيا-بعد-فقدان-الأسلحة-الأمريكية-المقدمة-لها-1084955966.html
سياسي فرنسي: الولايات المتحدة سترفض دعم أوكرانيا بعد فقدان الأسلحة الأمريكية المقدمة لها
سياسي فرنسي: الولايات المتحدة سترفض دعم أوكرانيا بعد فقدان الأسلحة الأمريكية المقدمة لها
أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترفض أي مساعدة أخرى لكييف بسبب مشاكل تتعلق بحصر الأسلحة المقدمة لأوكرانيا. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T16:48+0000
2024-01-13T16:48+0000
2024-01-13T16:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_959f7e9b2e21963c23237d25e4950dd6.jpg
وقال فيليبو عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا سيشجع الكونغرس على رفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة وأن هذه الدولة فاسدة للغاية!".وأردف، قائلا: "ابتداء من يونيو(حزيران) 2023، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، منحت الولايات المتحدة أوكرانيا ما يقرب من 10000 صاروخ "جافلن" مضادا للدبابات، و2500 صاروخ أرض-جو من طراز "ستينغر"، ونحو 750 طائرة دون طيار، و430 صاروخ جو-جو متوسط المدى، و23 ألف نظارة للرؤية الليلية لا نعرف ماذا حدث لأكثر من 60% من هذه الأسلحة!".ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين الماضي، التقارير التي تتحدث عن إمكانية قيام أوروبا بتمويل نظام كييف "كحرق الأموال في البرميل الأوكراني الذي لا قاع له".تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240113/خبير-عسكري-ألماني-يتحدث-عن-خيار-مر-لا-مفر-لنظام-كييف-منه-1084952672.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_164:0:2836:2004_1920x0_80_0_0_63259a0edbc71ac2f72c92d64d636ea1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
سياسي فرنسي: الولايات المتحدة سترفض دعم أوكرانيا بعد فقدان الأسلحة الأمريكية المقدمة لها
16:48 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 16:54 GMT 13.01.2024)
أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترفض أي مساعدة أخرى لكييف بسبب مشاكل تتعلق بحصر الأسلحة المقدمة لأوكرانيا.
وقال فيليبو عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا سيشجع الكونغرس على رفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة وأن هذه الدولة فاسدة للغاية!".
وأضاف فيليبو أن الأسلحة الأمريكية مفقودة في أوكرانيا، وهذا يجب أن يدفع فرنسا أيضًا إلى التخلي عن دعمها لنظام كييف.
وأردف، قائلا: "ابتداء من يونيو(حزيران) 2023، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، منحت الولايات المتحدة أوكرانيا ما يقرب من 10000 صاروخ "جافلن" مضادا للدبابات، و2500 صاروخ أرض-جو من طراز "ستينغر"، ونحو 750 طائرة دون طيار، و430 صاروخ جو-جو متوسط المدى، و23 ألف نظارة للرؤية الليلية لا نعرف ماذا حدث لأكثر من 60% من هذه الأسلحة!".
وقال مفتش وزارة الدفاع الأمريكية، روبرت ستورتش، الأسبوع الماضي، في تقرير له إن البنتاغون لم يراقب بشكل صحيح عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا. ووفقا له، فإن الأسلحة التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار من إجمالي العرض البالغ 1.699 مليار دولار، لا تزال مجهولة المصير.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين الماضي، التقارير التي تتحدث عن إمكانية قيام أوروبا بتمويل نظام كييف "كحرق الأموال في البرميل الأوكراني الذي لا قاع له".
وبحسب صحيفة بوليتيكو، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق أكبر بشأن مشكلة الفساد في أوكرانيا، مما يعترف به على المستوى العام، بالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، أن فضائح الفساد في أوكرانيا، تؤثر على قرار الدول الغربية بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.
تكتب وسائل الإعلام الغربية
بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.