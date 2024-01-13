https://sputnikarabic.ae/20240113/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-تدمير-الضربات-الروسية-الموجهة-لركائز-قوات-كييف-اللوجسيتة-1084949299.html
ضابط أمريكي سابق يكشف تدمير الضربات الروسية الموجهة لركائز قوات كييف اللوجسيتة
ضابط أمريكي سابق يكشف تدمير الضربات الروسية الموجهة لركائز قوات كييف اللوجسيتة
صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي دمر منشآت عسكرية مهمة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك مستودعات لصواريخ... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T12:50+0000
2024-01-13T12:50+0000
2024-01-13T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون خلال مقابلة على قناة "يوتيوب": "منذ 29 ديسمبر(كانون الأول الماضي)، نفذت روسيا ثلاث سلاسل رئيسية من الضربات الموجهة من طائرات دون طيار على أوكرانيا، وقد استهدفت بالفعل أماكن مهمة، حيث تم تدمير مصانع للطائرات دون طيار ومصانع لإنتاج الملابس العسكرية، ومواقع إصلاح الأسلحة والمستودعات التي تم فيها تخزين صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية نفذت ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذت القوات الروسية، هذا الصباح (اليوم السبت)، ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك نظام "كينجال" الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي ينتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود والطائرات دون طيار".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240113/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربة-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-في-أوكرانيا--عاجل-1084945458.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق يكشف تدمير الضربات الروسية الموجهة لركائز قوات كييف اللوجسيتة
صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي دمر منشآت عسكرية مهمة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك مستودعات لصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي.
وقال جونسون خلال مقابلة على قناة "يوتيوب": "منذ 29 ديسمبر(كانون الأول الماضي)، نفذت روسيا ثلاث سلاسل رئيسية من الضربات الموجهة من طائرات دون طيار على أوكرانيا، وقد استهدفت بالفعل أماكن مهمة، حيث تم تدمير مصانع للطائرات دون طيار ومصانع لإنتاج الملابس العسكرية، ومواقع إصلاح الأسلحة والمستودعات التي تم فيها تخزين صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي".
وأشار جونسون إلى أن الجيش الروسي استهدف القواعد الأوكرانية، حيث يتم تدريب مجندي القوات الأوكرانية، الأمر الذي سيعيق بشكل كبير قيادة كييف من تجديد جيشها بشكل كافٍ.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية نفذت ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذت القوات الروسية، هذا الصباح (اليوم السبت)، ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك نظام "كينجال" الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي ينتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود والطائرات دون طيار".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.