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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/ضابط-أوكراني-سابق-يكشف-عن-خشية-الناتو-من-مواجهة-روسيا-1084946783.html
ضابط أوكراني سابق يكشف عن خشية "الناتو" من مواجهة روسيا
ضابط أوكراني سابق يكشف عن خشية "الناتو" من مواجهة روسيا
أفاد العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يدخل في مواجهة عسكرية مباشرة ضد روسيا، لحماية مصالح أوكرانيا. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T11:31+0000
2024-01-13T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ستاريكوف في مقابلة مع قناة "نعم، إنها كذلك" على "يوتيوب": "هل الناتو مستعد للقتال ضد روسيا؟ لا".وفقا لتقديراته، فإن بولندا لا تستطيع سوى شن هجمات متهورة تجاه روسيا، وليس القتال، كما لا تستطيع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تحمل تكاليف بدء صراع عسكري.وأكدت موسكو، مرارًا وتكرارًا، أنها لا تشكل تهديدًا لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها، وفي الوقت ذاته، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة أوروبا.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن البلاد لا تريد صراعًا عسكريًا مباشرًا مع "الناتو"، ولكن إذا رغب شخص ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231231/مستشار-أمريكي-سابق-يحذر-من-خطوة-قد-تمزق-الولايات-المتحدة-1084592574.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أوكراني سابق يكشف عن خشية "الناتو" من مواجهة روسيا

11:31 GMT 13.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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أفاد العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يدخل في مواجهة عسكرية مباشرة ضد روسيا، لحماية مصالح أوكرانيا.
وقال ستاريكوف في مقابلة مع قناة "نعم، إنها كذلك" على "يوتيوب": "هل الناتو مستعد للقتال ضد روسيا؟ لا".

وأشار ستاريكوف أيضًا إلى أن الأعضاء في الحلف غير قادرين على القتال ضد روسيا بشكل منفرد.

وفقا لتقديراته، فإن بولندا لا تستطيع سوى شن هجمات متهورة تجاه روسيا، وليس القتال، كما لا تستطيع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تحمل تكاليف بدء صراع عسكري.

وأضاف ستاريكوف أن الولايات المتحدة لن تتورط في مواجهة عسكرية مع روسيا، لأن موسكو تمتلك أسلحة نووية، وأردف، قائلا: "إنهم (الولايات المتحدة) لا يريدون المحاربة بأنفسهم، فقط بالوكالة".

أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أن يصل إلى قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، قبل جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
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31 ديسمبر 2023, 05:29 GMT
وأكدت موسكو، مرارًا وتكرارًا، أنها لا تشكل تهديدًا لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها، وفي الوقت ذاته، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة أوروبا.
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن البلاد لا تريد صراعًا عسكريًا مباشرًا مع "الناتو"، ولكن إذا رغب شخص ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.
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