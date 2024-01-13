https://sputnikarabic.ae/20240113/علماء-يكشفون-عدد-الخطوات-اليومية-اللازمة-لحياة-أطول--1084946979.html

علماء يكشفون عدد الخطوات اليومية اللازمة لحياة أطول

علماء يكشفون عدد الخطوات اليومية اللازمة لحياة أطول

كشف فريق من الباحثين عن أفضل عدد من الخطوات التي يمكن للإنسان أن يمشيها يوميا حتى تضمن له صحة أفضل ومن ثم عمرا أطول. 13.01.2024, سبوتنيك عربي

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مجتمع

الصحة

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والحكمة التقليدية تجعلنا نعتقد أن الرحلة إلى حياة طويلة وصحية تبدأ بـ10000 خطوة، كل يوم.ومن خلال تحليل البيانات الخاصة لعشرات الآلاف من الأشخاص عبر أربع قارات، والتي تم تجميعها من بين 15 دراسة موجودة، حيث توصل الباحثون من خلالها إلى أن الرقم الأمثل أقرب إلى 6000 خطوة في اليوم، مع أخذ المرحلة العمرية في الاعتبار.ونشرت بالوتش وفريقها، في عام 2021، بحثًا يعتمد على مجموعة مكونة من أكثر من 2000 فرد في منتصف العمر يعيشون في جميع أنحاء أمريكا، ووجدوا أن القيام بما لا يقل عن 7000 خطوة يوميا يقلل من فرص الوفاة المبكرة بنسبة 50 إلى 70 %.وتضمن التحليل التلوي لعام 2022، معلومات تم جمعها عن الصحة وعدد الخطوات لـ47471 شخصًا بالغًا من آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ووجد الباحثون أن 25% من البالغين الذين يمشون أكثر كل يوم، لديهم فرصة أقل للوفاة بنسبة 40 إلى 53%.ووجدت الدراسة أن الأشخاص الأصغر سنا يمكنهم المشي أكثر قليلا، ولكن لا يوجد دليل على أنهم سيعيشون بالضرورة لفترة أطول من خلال المشي أكثر من 8000 إلى 10000 خطوة يوميا، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختمت بالوتش: "الخلاصة الرئيسية هي أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن التحرك ولو قليلًا هو مفيد، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقومون بنشاط قليل للغاية".

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