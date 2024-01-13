https://sputnikarabic.ae/20240113/عناصر-قوات-نظام-كييف-يصفون-المجندين-الجدد-بالسكارى-وعديمي-الخبرة-1084951658.html

عناصر قوات نظام كييف يصفون المجندين الجدد "بالسكارى" وعديمي الخبرة

عناصر قوات نظام كييف يصفون المجندين الجدد "بالسكارى" وعديمي الخبرة

أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تشكو من صحة ومستوى تدريب المجندين الجدد، وتصفهم بالسكارى. 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T13:56+0000

2024-01-13T13:56+0000

2024-01-13T13:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وبحسب الصحيفة، فإن الجنود الأوكرانيين سئموا من المعارك الطويلة، ولا يتم تعويض الخسائر إلا جزئيًا، وغالبًا يكون التعويض من قبل بالمجندين الأكبر سنًا ذوي التدريب السيئ.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن جندي أوكراني يعلّق على حالة المجندين القادمين إلى لوائه جنوب غرب أفدييفكا، قائلا: "ثلاثة من كل عشرة جنود يأتون ليسوا أفضل من السكارى الذين ناموا واستيقظوا بالزي العسكري".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة "تايم"، نقلًا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.

https://sputnikarabic.ae/20240108/ممثل-الأمن-القومي-في-البرلمان-الأوكراني-على-زيلينسكي-أن-يفهم-أنه-مات-سياسيا-1084806583.html

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