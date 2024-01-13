عربي
فوز المرشح المؤيد للانفصال عن الصين بانتخابات رئاسة الإدارة التايوانية
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/عناصر-قوات-نظام-كييف-يصفون-المجندين-الجدد-بالسكارى-وعديمي-الخبرة-1084951658.html
عناصر قوات نظام كييف يصفون المجندين الجدد "بالسكارى" وعديمي الخبرة
عناصر قوات نظام كييف يصفون المجندين الجدد "بالسكارى" وعديمي الخبرة
أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تشكو من صحة ومستوى تدريب المجندين الجدد، وتصفهم بالسكارى. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T13:56+0000
2024-01-13T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81d8cdb4ef3724e71e82d49568c3f7d4.jpg
وبحسب الصحيفة، فإن الجنود الأوكرانيين سئموا من المعارك الطويلة، ولا يتم تعويض الخسائر إلا جزئيًا، وغالبًا يكون التعويض من قبل بالمجندين الأكبر سنًا ذوي التدريب السيئ.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن جندي أوكراني يعلّق على حالة المجندين القادمين إلى لوائه جنوب غرب أفدييفكا، قائلا: "ثلاثة من كل عشرة جنود يأتون ليسوا أفضل من السكارى الذين ناموا واستيقظوا بالزي العسكري".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة "تايم"، نقلًا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.
https://sputnikarabic.ae/20240108/ممثل-الأمن-القومي-في-البرلمان-الأوكراني-على-زيلينسكي-أن-يفهم-أنه-مات-سياسيا-1084806583.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8a6ec54c51a34692170f62d206dd86e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

عناصر قوات نظام كييف يصفون المجندين الجدد "بالسكارى" وعديمي الخبرة

13:56 GMT 13.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تشكو من صحة ومستوى تدريب المجندين الجدد، وتصفهم بالسكارى.
وبحسب الصحيفة، فإن الجنود الأوكرانيين سئموا من المعارك الطويلة، ولا يتم تعويض الخسائر إلا جزئيًا، وغالبًا يكون التعويض من قبل بالمجندين الأكبر سنًا ذوي التدريب السيئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن جنديا أوكرانيا، فضل عدم الكشف عن هويته، قام بتصوير مقطع فيديو تم التقاطه خلال تدريب أجري في الآونة الأخيرة، إذ تظهر اللقطات مدربين يمسكون رجلاً يزيد عمره عن 50 عامًا حتى يتمكن من إطلاق النار من بندقيته، وأضاف الجندي أن الرجل الذي يظهر في الفيديو يعاني من إدمان الكحول.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن جندي أوكراني يعلّق على حالة المجندين القادمين إلى لوائه جنوب غرب أفدييفكا، قائلا: "ثلاثة من كل عشرة جنود يأتون ليسوا أفضل من السكارى الذين ناموا واستيقظوا بالزي العسكري".

وبدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.

البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
ممثل الأمن القومي في البرلمان الأوكراني: على زيلينسكي أن يفهم أنه مات سياسيا
8 يناير, 18:37 GMT
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة "تايم"، نقلًا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مصر تصف تصريحات إسرائيل بشأن غزة بـ"الأكاذيب".. فيديو وصور12:47 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو11 يناير, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала