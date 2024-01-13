https://sputnikarabic.ae/20240113/عناصر-قوات-نظام-كييف-يصفون-المجندين-الجدد-بالسكارى-وعديمي-الخبرة-1084951658.html
عناصر قوات نظام كييف يصفون المجندين الجدد "بالسكارى" وعديمي الخبرة
عناصر قوات نظام كييف يصفون المجندين الجدد "بالسكارى" وعديمي الخبرة
أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تشكو من صحة ومستوى تدريب المجندين الجدد، وتصفهم بالسكارى. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T13:56+0000
2024-01-13T13:56+0000
2024-01-13T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب الصحيفة، فإن الجنود الأوكرانيين سئموا من المعارك الطويلة، ولا يتم تعويض الخسائر إلا جزئيًا، وغالبًا يكون التعويض من قبل بالمجندين الأكبر سنًا ذوي التدريب السيئ.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن جندي أوكراني يعلّق على حالة المجندين القادمين إلى لوائه جنوب غرب أفدييفكا، قائلا: "ثلاثة من كل عشرة جنود يأتون ليسوا أفضل من السكارى الذين ناموا واستيقظوا بالزي العسكري".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة "تايم"، نقلًا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 43 عامًا.
https://sputnikarabic.ae/20240108/ممثل-الأمن-القومي-في-البرلمان-الأوكراني-على-زيلينسكي-أن-يفهم-أنه-مات-سياسيا-1084806583.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
عناصر قوات نظام كييف يصفون المجندين الجدد "بالسكارى" وعديمي الخبرة
أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تشكو من صحة ومستوى تدريب المجندين الجدد، وتصفهم بالسكارى.
وبحسب الصحيفة، فإن الجنود الأوكرانيين سئموا من المعارك الطويلة، ولا يتم تعويض الخسائر إلا جزئيًا، وغالبًا يكون التعويض من قبل بالمجندين الأكبر سنًا ذوي التدريب السيئ.
وأشارت الصحيفة إلى أن جنديا أوكرانيا، فضل عدم الكشف عن هويته، قام بتصوير مقطع فيديو تم التقاطه خلال تدريب أجري في الآونة الأخيرة، إذ تظهر اللقطات مدربين يمسكون رجلاً يزيد عمره عن 50 عامًا حتى يتمكن من إطلاق النار من بندقيته، وأضاف الجندي أن الرجل الذي يظهر في الفيديو يعاني من إدمان الكحول.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن جندي أوكراني يعلّق على حالة المجندين القادمين إلى لوائه جنوب غرب أفدييفكا، قائلا: "ثلاثة من كل عشرة جنود يأتون ليسوا أفضل من السكارى الذين ناموا واستيقظوا بالزي العسكري".
وبدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة "تايم"، نقلًا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 43 عامًا.