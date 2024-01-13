https://sputnikarabic.ae/20240113/غالانت-يغادر-اجتماع-مجلس-الحرب-غاضبا-بعد-رفض-نتنياهو-دخول-مدير-مكتبه-1084961740.html
غالانت يغادر اجتماع مجلس الحرب غاضبا بعد رفض نتنياهو دخول مدير مكتبه
غالانت يغادر اجتماع مجلس الحرب غاضبا بعد رفض نتنياهو دخول مدير مكتبه
غادر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، غاضبا، اجتماع مجلس الحرب مساء اليوم (السبت)، بعد أن رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح لرئيس مكتبه... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T21:41+0000
2024-01-13T21:41+0000
2024-01-13T21:41+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082201642_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_09827d727da5a77f3d604b02f42d1cb1.jpg
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "مجلس الحرب منعقد حاليًا، وغادر وزير الدفاع غالانت المناقشة لأنه لم يُسمح لرئيس مكتبه بالدخول بينما سُمح لمساعدي رئيس مجلس الأمن القومي ومشاركين آخرين".من جانبه، وصف موقع "والا" العبري الواقعة، بـ "انفجار التوتر المكتوم بين نتنياهو وغالانت"، وقال إن غالانت نظر إلى نتنياهو وهم يهم بمغادرة القاعة قائلا "توقفوا عن إعاقة عملي".وتأتي الواقعة وسط توترات مستمرة ومتزايدة بين نتنياهو وغالانت ومكتبيهما منذ بداية الحرب. ومن بين أمور أخرى، يرفض مكتب رئيس الوزراء أحيانًا الموافقة على تصاريح دخول لرئيس مكتب غالانت، مما يسبب صراعات دورية، بحسب "والا".وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت مؤخرا أن نتنياهو منع أيضًا رئيس الموساد ورئيس الشاباك من المشاركة في المناقشات الإستراتيجية حول قضية المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.وتدهورت العلاقات بين نتنياهو وغالانت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، عندما أقال رئيس الوزراء وزير الدفاع بعد تحذيره من المخاطر الأمنية لخطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل والتي تروج لها الحكومة، وبعد الاحتجاج الشعبي الكبير الذي اندلع ليلة الإقالة، جمّد نتنياهو قراره وأعلن بعد ذلك تراجعه عن إقالة غالانت.ومنذ ذلك الحين، على الأقل ظاهريًا، أظهر الاثنان علاقة عمل طبيعية في الأشهر الأخيرة، ولكن خلف الكواليس ظهرت خلافات خطيرة بينهما، وفق "والا".
https://sputnikarabic.ae/20240102/الانتقام-اللذيذ-صحيفة-إسرائيلية-هل-يدفع-غالانت-لسقوط-حكومة-نتنياهو-1084642714.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082201642_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_728c2546690409f3ccb193551190ec29.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
غالانت يغادر اجتماع مجلس الحرب غاضبا بعد رفض نتنياهو دخول مدير مكتبه
غادر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، غاضبا، اجتماع مجلس الحرب مساء اليوم (السبت)، بعد أن رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح لرئيس مكتبه بالمشاركة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "مجلس الحرب منعقد حاليًا، وغادر وزير الدفاع غالانت المناقشة لأنه لم يُسمح لرئيس مكتبه بالدخول بينما سُمح لمساعدي رئيس مجلس الأمن القومي ومشاركين آخرين".
من جانبه، وصف موقع
"والا" العبري الواقعة، بـ "انفجار التوتر المكتوم بين نتنياهو وغالانت"، وقال إن غالانت نظر إلى نتنياهو وهم يهم بمغادرة القاعة قائلا "توقفوا عن إعاقة عملي".
وتأتي الواقعة وسط توترات مستمرة ومتزايدة بين نتنياهو وغالانت ومكتبيهما منذ بداية الحرب. ومن بين أمور أخرى، يرفض مكتب رئيس الوزراء أحيانًا الموافقة على تصاريح دخول لرئيس مكتب غالانت، مما يسبب صراعات دورية، بحسب "والا".
وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت مؤخرا أن نتنياهو منع أيضًا رئيس الموساد
ورئيس الشاباك من المشاركة في المناقشات الإستراتيجية حول قضية المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.
وتدهورت العلاقات بين نتنياهو وغالانت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، عندما أقال رئيس الوزراء وزير الدفاع بعد تحذيره من المخاطر الأمنية لخطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل والتي تروج لها الحكومة، وبعد الاحتجاج الشعبي الكبير الذي اندلع ليلة الإقالة، جمّد نتنياهو قراره وأعلن بعد ذلك تراجعه عن إقالة غالانت.
ومنذ ذلك الحين، على الأقل ظاهريًا، أظهر الاثنان علاقة عمل طبيعية في الأشهر الأخيرة، ولكن خلف الكواليس ظهرت خلافات خطيرة بينهما، وفق "والا".