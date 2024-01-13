https://sputnikarabic.ae/20240113/غانتس-جنوب-أفريقيا-تمارس-التشهير-ضد-الديمقراطية-الوحيدة-بالشرق-الأوسط-1084956811.html

غانتس: جنوب أفريقيا تمارس التشهير ضد الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط

غانتس: جنوب أفريقيا تمارس التشهير ضد الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط

هاجم الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، جنوب أفريقيا، معتبرا أن اتهامها "للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" بارتكاب إبادة جماعية، يشكل تسييسا خطيرا... 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T17:33+0000

2024-01-13T17:33+0000

2024-01-13T17:33+0000

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جاء ذلك في تدوينة له بحسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم الأحد، على وقع جلسات شهدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس والجمعة في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.وقال غانتس: "الاتهام التشهيري بما لا يقل عن "الإبادة الجماعية" الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط (يقصد إسرائيل) يشكل تسييساً ساخراً ومشوهاً وخطيراً للعدالة الدولية".وأضاف: "أود أن أنقل تقديري العميق لألمانيا، وبشكل شخصي للمستشار أولاف شولتز، لموقفها المبدئي ضد هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بانضمامها إلى إجراءات محكمة العدل الدولية كطرف ثالث".وختم غانتس بالقول "سوف نتذكر الوضوح الأخلاقي والقيادة العالمية التي ظهرت خلال هذه الأوقات المهمة".وأمس الجمعة، رفضت الحكومة الألمانية بشدة الاتهامات أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة وحذرت من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة.وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت في بيان إن إسرائيل "تدافع عن نفسها" في أعقاب ما سماها الهجمات "غير الإنسانية" التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأضاف هيبستريت، إن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيحات بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف.هذه الخطوة النادرة إلى حد ما – إذا قبلتها المحكمة – ستسمح لألمانيا بإصدار حججها الخاصة ضد الدعوى القضائية لجنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ووقتها، ستقرر المحكمة ما إذا كانت حجج ألمانيا سيتم تقديمها كتابيًا أم شفهيًا أم لا، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤخر خطط محكمة العدل الدولية لإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستطالب بإصدار أمر قضائي يجبر إسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار في غزة، لكن اللجنة العليا قالت إنها تخطط لإصدار حكمها في غضون شهر واحد.وكانت محكمة العدل الدولية مترددة تاريخياً في قبول طلبات التدخل من طرف ثالث.والخميس، انطلقت الجلسة الأولى للدعوى، والتي قدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.وصباح أمس الجمعة، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240112/-ألمانيا-تطالب-بالانضمام-كطرف-ثالث-إلى-المناقشة-في-لاهاي-إسرائيل-لا-ترتكب-إبادة-جماعية-1084931060.html

https://sputnikarabic.ae/20240112/محلل-إسرائيلي-جنوب-أفريقيا-انتصرت-بالفعل-في-معركة-لاهاي-1084927302.html

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