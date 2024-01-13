https://sputnikarabic.ae/20240113/لبنان-يحذر-من-امتداد-الصراع-في-البحر-الأحمر-إلى-كل-الشرق-الأوسط-1084953641.html

لبنان يحذر من امتداد الصراع في البحر الأحمر إلى كل الشرق الأوسط

لبنان يحذر من امتداد الصراع في البحر الأحمر إلى كل الشرق الأوسط

أعرب لبنان، اليوم السبت، عن قلقه من أن يؤدي الصراع في البحر الأحمر إلى امتداده إلى كل الشرق الأوسط، وذلك بعد هجمات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف... 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T15:00+0000

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وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان نشرته بحسابها على منصة "إكس"، إنها قلقة بشدة "من التصعيد الأخير والعمليات العسكرية في البحر الأحمر، وغارات الطيران الحربي على الأراضي اليمنية".ودعت إلى خفض التوتر، ووقف التصعيد والعمليات العسكرية من خلال "تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر".وحذرت من "أن عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد، أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الاسرائيلي والحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع كما بدأ يحصل مؤخرا، ويُنذِر بامتداده إلى كل الشرق الأوسط بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".وشددت الخارجية اللبنانية على أن السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على قرارات الشرعية الدولية "قادر وحده على تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لدول الشرق الأوسط، ومنطقة البحر الأحمر". وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، في تصريحات صحفية، إن "الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، التي استهدف أحدثها قاعدة "الديلمي" الجوية شمال العاصمة صنعاء، لم يكن لها تأثير يذكر".وكان نائب وزير الإعلام في حكومة "أنصار الله"، قد قال في تصريحات لقناة "العربي"، إن "الدول التي تنطلق منها الهجمات الأمريكية لضرب اليمن ستكون عرضة للرد العسكري"، مؤكدا الجاهزية لاستهداف أي قواعد عسكرية تنطلق منها الهجمات الأمريكية.وأضاف أن "المشروع الأمريكي في المنطقة واستهداف الثروات النفطية لليمن لن ينجح"، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول تعويض فشلها العسكري في دول أخرى ولن تحقق النصر في اليمن.وعاود الطيران الأمريكي والبريطاني، فجر اليوم السبت، قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية.وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عبر حسابها على موقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني، يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".وتأتي الغارات غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا، على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر أمس الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240113/أنصار-االله-الضربات-الأمريكية-التي-استهدفت-قاعدة-عسكرية-في-صنعاء-لم-يكن-لها-تأثير-يذكر-1084947868.html

https://sputnikarabic.ae/20240113/أنصار-الله-اليد-الطولى-في-البحرين-الأحمر-والعربي-هي-لليمن-1084943777.html

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