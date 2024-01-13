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https://sputnikarabic.ae/20240113/لقطات-تحبس-الأنفاس-لنجاة-سلحفاة-حديثة-الولادة-بأعجوبة-خلال-قطعها-الشارع-فيديو-1084944961.html
لقطات تحبس الأنفاس لنجاة سلحفاة صغيرة بأعجوبة خلال قطعها الشارع... فيديو
لقطات تحبس الأنفاس لنجاة سلحفاة صغيرة بأعجوبة خلال قطعها الشارع... فيديو
انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو مثير يظهر إصرار وعناد السلاحف الصغيرة على الانتقال من ضفة إلى أخرى عبر شارع سريع يهدد حياتها في كل لحظة. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T09:52+0000
2024-01-13T09:59+0000
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وأظهر المقطع سلحفاة صغيرة تقوم بمواجهة التهديدات المختلفة بينها الحيوانات الطائرة التي تسعى لاصطياد الفرائس الصغيرة والضعيفة، وبينها النسور.كما تواجه هذه السلاحف الصغيرة تهديدات أخرى من خلال رغبتها قطع في مسافات والانتقال من ضفة إلى أخرى عبر الطريق السريع.
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نادي الفيديو

لقطات تحبس الأنفاس لنجاة سلحفاة صغيرة بأعجوبة خلال قطعها الشارع... فيديو

09:52 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 09:59 GMT 13.01.2024)
© Depositphotos.com / Lifeonwhiteسلحفاة
سلحفاة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Depositphotos.com / Lifeonwhite
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انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو مثير يظهر إصرار وعناد السلاحف الصغيرة على الانتقال من ضفة إلى أخرى عبر شارع سريع يهدد حياتها في كل لحظة.
وأظهر المقطع سلحفاة صغيرة تقوم بمواجهة التهديدات المختلفة بينها الحيوانات الطائرة التي تسعى لاصطياد الفرائس الصغيرة والضعيفة، وبينها النسور.
كما تواجه هذه السلاحف الصغيرة تهديدات أخرى من خلال رغبتها قطع في مسافات والانتقال من ضفة إلى أخرى عبر الطريق السريع.
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