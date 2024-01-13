https://sputnikarabic.ae/20240113/محلل-بريطاني-يتوقع-شل-الجيش-الروسي-لحركة-المسيرات-الأوكرانية-على-نطاق-واسع-1084951133.html

محلل بريطاني يتوقع شل الجيش الروسي لحركة المسيرات الأوكرانية على نطاق واسع

محلل بريطاني يتوقع شل الجيش الروسي لحركة المسيرات الأوكرانية على نطاق واسع

أفاد المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن روسيا تعمل على شل حركة الطائرات دون طيار التابعة للقوات الأوكرانية بشكل كامل في منطقة العمليات الخاصة. 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T13:36+0000

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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "أنا واثق من أن الروس يعملون على تطوير وتحسين التقنيات لشل حركة الطائرات المسيرة "إف بي في" (معززة بالواقع الافتراضي) بشكل أفضل.وأوضح ميركوريس أن مجموعة من أسلحة الدفاع الجوي والرادار والأسلحة الصاروخية المتقدمة سترافق الجيش الروسي باستمرار في الهجمات."إف بي في" دون طيار، هي نوع من الطائرات دون طيار المروحية بشكل أساسي ، يتحكم فيها المشغل عن بُعد باستخدام جهاز تحكم عن بعد ونظارات الواقع الافتراضي أو المعزز، حيث تكون الصورة فيه من كاميرا "إف بي في" يتم بثها بدون طيار.وهكذا يرى مشغل الطائرة دون طيار الصورة أمامه، كما لو كانت مأهولة، في إصدار "الصدمة"، تم تجهيز هذه الطائرات دون طيار بشكل أساسي بذخيرة تراكمية لتدمير المركبات المدرعة أو التشظي شديد الانفجار لتدمير التحصينات والقوى العاملة فيها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240113/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-تدمير-الضربات-الروسية-الموجهة-لركائز-قوات-كييف-اللوجسيتة-1084949299.html

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