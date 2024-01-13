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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/مدفع-روسي-يدمر-نظيره-الأوكراني-بضربة-محكمة-فيديو-1084940898.html
مدفع روسي يدمر نظيره الأوكراني بضربة محكمة... فيديو
مدفع روسي يدمر نظيره الأوكراني بضربة محكمة... فيديو
قام طاقم مدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" الروسي بتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع غربي الصنع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T07:19+0000
2024-01-13T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتدمير مدافع الهاوتزر التابع لنظام كييف.وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه أرتيوموفسك، تواصل وحدات القوات المحمولة جواً من مجموعة "الجنوب" العمليات القتالية النشطة، وتتقدم بنجاح شمال غرب أرتيوموفسك".وأضافت: "يؤدي رجال المدفعية دورا كبيرا في نجاح العمليات القتالية، الذين يدعمون باستمرار مجموعات من المظليين بنيرانهم في أثناء الهجوم على معاقل العدو".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "فرق الاستطلاع باستخدام طائرة دون طيار كشفت مدفع هاوتزر ذاتي الدفع للقوات المسلحة الأوكرانية من إنتاج دول الناتو، وبعد تلقي البيانات، اتخذ رجال المدفعية موقعًا لإطلاق النار، وأعدوا المدفع للاستخدام ودمروا الهدف بضربات دقيقة".شاهد أيضا: فلول من القوات الأوكرانية تلقى حتفها إثر مواجهة مع المسيرات الروسية... فيديوشاهد أيضا: كتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: وقوع 5 عسكريين أوكرانيين بالأسر على يد جنديين روسيين... فيديوشاهد أيضا: طاقم مدفعي روسي يستعين بمسيرة لضرب موقع أوكراني بدقة... فيديو
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مدفع روسي يدمر نظيره الأوكراني بضربة محكمة... فيديو

07:19 GMT 13.01.2024
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةمدفع روسي يدمر نظيره الأوكراني بضربة محكمة
مدفع روسي يدمر نظيره الأوكراني بضربة محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
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قام طاقم مدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" الروسي بتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع غربي الصنع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتدمير مدافع الهاوتزر التابع لنظام كييف.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه أرتيوموفسك، تواصل وحدات القوات المحمولة جواً من مجموعة "الجنوب" العمليات القتالية النشطة، وتتقدم بنجاح شمال غرب أرتيوموفسك".
وأضافت: "يؤدي رجال المدفعية دورا كبيرا في نجاح العمليات القتالية، الذين يدعمون باستمرار مجموعات من المظليين بنيرانهم في أثناء الهجوم على معاقل العدو".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "فرق الاستطلاع باستخدام طائرة دون طيار كشفت مدفع هاوتزر ذاتي الدفع للقوات المسلحة الأوكرانية من إنتاج دول الناتو، وبعد تلقي البيانات، اتخذ رجال المدفعية موقعًا لإطلاق النار، وأعدوا المدفع للاستخدام ودمروا الهدف بضربات دقيقة".
شاهد أيضا: فلول من القوات الأوكرانية تلقى حتفها إثر مواجهة مع المسيرات الروسية... فيديو
شاهد أيضا: كتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديو
شاهد أيضا: وقوع 5 عسكريين أوكرانيين بالأسر على يد جنديين روسيين... فيديو
شاهد أيضا: طاقم مدفعي روسي يستعين بمسيرة لضرب موقع أوكراني بدقة... فيديو
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