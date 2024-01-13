مدفع روسي يدمر نظيره الأوكراني بضربة محكمة... فيديو
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةمدفع روسي يدمر نظيره الأوكراني بضربة محكمة
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
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قام طاقم مدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" الروسي بتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع غربي الصنع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتدمير مدافع الهاوتزر التابع لنظام كييف.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه أرتيوموفسك، تواصل وحدات القوات المحمولة جواً من مجموعة "الجنوب" العمليات القتالية النشطة، وتتقدم بنجاح شمال غرب أرتيوموفسك".
وأضافت: "يؤدي رجال المدفعية دورا كبيرا في نجاح العمليات القتالية، الذين يدعمون باستمرار مجموعات من المظليين بنيرانهم في أثناء الهجوم على معاقل العدو".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "فرق الاستطلاع باستخدام طائرة دون طيار كشفت مدفع هاوتزر ذاتي الدفع للقوات المسلحة الأوكرانية من إنتاج دول الناتو، وبعد تلقي البيانات، اتخذ رجال المدفعية موقعًا لإطلاق النار، وأعدوا المدفع للاستخدام ودمروا الهدف بضربات دقيقة".