عربي
https://sputnikarabic.ae/20240113/مسؤول-إيراني-كبير-أمريكا-ستغرق-في-البحر-الأحمر-كما-غرق-فرعون-في-النيل-1084943131.html
مسؤول إيراني كبير: أمريكا ستغرق في البحر الأحمر كما غرق فرعون في النيل
مسؤول إيراني كبير: أمريكا ستغرق في البحر الأحمر كما غرق فرعون في النيل
أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أن "هجوم أمريكا وبريطانيا على اليمن يظهر محاولة شخص غارق لإنقاذ نفسه من مستنقع حرب غزة الذي صنعه بنفسه". 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T08:33+0000
2024-01-13T08:33+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104578/65/1045786570_0:79:2768:1636_1920x0_80_0_0_0064adb9ad4164675aec9cc8dbb520f6.jpg
وقال رضائي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "أمريكا ستغرق في البحر الأحمر كما غرق فرعون في النيل".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اعتبر "تحرك اليمن في دعم نساء وأطفال غزة ومواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل أمرا جديرا بالإشادة".وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "على البيت الأبيض بدلا من الهجوم العسكري على اليمن، أن يوقف دعمه للكيان الصهيوني فوراً، حتى يعود الأمن إلى المنطقة بأكملها"، مؤكدا أن "صنعاء ملتزمة تماما بالأمن البحري والملاحة البحرية".وأدانت إيران، أمس الجمعه، بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها عمل "تعسفي"، لافتة إلى أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وانتهاكا للقوانين واللوائح الدولية.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن "الهجمات التعسفية لن يكون لها سوى تأجيج حالة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة".وأضاف أن "هذه الهجمات العسكرية يتم تنفيذها تماشيا مع استمرار الدعم الكامل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الـ 100 يوم الأخيرة لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الكامل على غزة".وتابع: "بينما يواصل النظام الصهيوني هجماته وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، تحاول الولايات المتحدة وإنجلترا صرف انتباه شعوب العالم عن جرائمه من خلال توسيع مظلة دعمهم له".كما أعرب كنعاني عن قلقه من عواقب مثل هذه الهجمات على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، مطالبا المجتمع الدولي بمنع توسع دائرة الحرب في المنطقة بردود أفعال وإجراءات مسؤولة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر أمس الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240113/روسيا-القصف-الأمريكي-البريطاني-على-اليمن-لا-علاقة-له-بممارسة-حق-الدفاع-عن-النفس-1084938393.html
https://sputnikarabic.ae/20240113/الدفاع-الأمريكية-تكشف-هدف-الضربة-الجديدة-على-اليمن-1084939272.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104578/65/1045786570_292:0:2713:1816_1920x0_80_0_0_d1422068501177932d86702a9c773459.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول إيراني كبير: أمريكا ستغرق في البحر الأحمر كما غرق فرعون في النيل

08:33 GMT 13.01.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أن "هجوم أمريكا وبريطانيا على اليمن يظهر محاولة شخص غارق لإنقاذ نفسه من مستنقع حرب غزة الذي صنعه بنفسه".
وقال رضائي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "أمريكا ستغرق في البحر الأحمر كما غرق فرعون في النيل".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اعتبر "تحرك اليمن في دعم نساء وأطفال غزة ومواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل أمرا جديرا بالإشادة".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "على البيت الأبيض بدلا من الهجوم العسكري على اليمن، أن يوقف دعمه للكيان الصهيوني فوراً، حتى يعود الأمن إلى المنطقة بأكملها"، مؤكدا أن "صنعاء ملتزمة تماما بالأمن البحري والملاحة البحرية".
وأدانت إيران، أمس الجمعه، بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها عمل "تعسفي"، لافتة إلى أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وانتهاكا للقوانين واللوائح الدولية.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن "الهجمات التعسفية لن يكون لها سوى تأجيج حالة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
روسيا: القصف الأمريكي البريطاني على اليمن لا علاقة له بحق الدفاع عن النفس
02:53 GMT
وأضاف أن "هذه الهجمات العسكرية يتم تنفيذها تماشيا مع استمرار الدعم الكامل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الـ 100 يوم الأخيرة لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الكامل على غزة".
وتابع: "بينما يواصل النظام الصهيوني هجماته وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، تحاول الولايات المتحدة وإنجلترا صرف انتباه شعوب العالم عن جرائمه من خلال توسيع مظلة دعمهم له".
كما أعرب كنعاني عن قلقه من عواقب مثل هذه الهجمات على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، مطالبا المجتمع الدولي بمنع توسع دائرة الحرب في المنطقة بردود أفعال وإجراءات مسؤولة.
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
الدفاع الأمريكية تكشف هدف الضربة الجديدة على اليمن
05:07 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر أمس الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مصر تصف تصريحات إسرائيل بشأن غزة بـ"الأكاذيب".. فيديو وصور08:06 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو11 يناير, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала