https://sputnikarabic.ae/20240113/مسؤول-روسي-نظام-كييف-يحضر-خطتين-لجذب-أنظار-الغرب-بعد-تحولها-لغزة-واليمن--1084944431.html
مسؤول روسي: نظام كييف يحضر خطتين لجذب أنظار الغرب بعد تحولها لغزة واليمن
مسؤول روسي: نظام كييف يحضر خطتين لجذب أنظار الغرب بعد تحولها لغزة واليمن
أفاد عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن السلطات في كييف تستعد لسيناريوهين لاستفزاز كبير مناهض... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T09:12+0000
2024-01-13T09:12+0000
2024-01-13T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات الواردة من الدائرة المقربة لزيلينسكي، يقوم فريقه الآن بإعداد سيناريوهين رئيسيين لاستفزاز كبير مناهض لروسيا".وأضاف: "الأول هو قصف إحدى المدن في الأراضي التي يسيطر عليها زيلينسكي من أجل إظهار صورة الدمار والخسائر الكبيرة في صفوف السكان المدنيين للعالم، ومن ثم إلقاء اللوم على روسيا".تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. ووفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240112/جنرال-أوكراني-الضربات-الصاروخية-الروسية-القوية-لم-تأت-بعد-1084929255.html
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روسيا, العالم
مسؤول روسي: نظام كييف يحضر خطتين لجذب أنظار الغرب بعد تحولها لغزة واليمن
أفاد عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن السلطات في كييف تستعد لسيناريوهين لاستفزاز كبير مناهض لروسيا من أجل استعادة اهتمام ودعم الدول الغربية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات الواردة من الدائرة المقربة لزيلينسكي، يقوم فريقه الآن بإعداد سيناريوهين رئيسيين لاستفزاز كبير مناهض لروسيا".
وتابع: "وهذا من أجل استعادة الاهتمام السابق وتفضيل المجتمع الدولي، الذي فقده وسط الصراعات في غزة واليمن".
وأضاف: "الأول هو قصف إحدى المدن في الأراضي التي يسيطر عليها زيلينسكي من أجل إظهار صورة الدمار والخسائر الكبيرة في صفوف السكان المدنيين للعالم، ومن ثم إلقاء اللوم على روسيا".
وأضاف أن "الثاني هو الهجمات المدمرة على المدن الروسية المسالمة أو أعمال إرهابية، ويرى زيلينسكي أن هذين الموضوعين صورتان جميلتان يمكن بيعهما في الغرب مقابل زيادة الدعم".
تكتب وسائل الإعلام الغربية
بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. ووفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.