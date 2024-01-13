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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/مسؤول-روسي-نظام-كييف-يحضر-خطتين-لجذب-أنظار-الغرب-بعد-تحولها-لغزة-واليمن--1084944431.html
مسؤول روسي: نظام كييف يحضر خطتين لجذب أنظار الغرب بعد تحولها لغزة واليمن
مسؤول روسي: نظام كييف يحضر خطتين لجذب أنظار الغرب بعد تحولها لغزة واليمن
أفاد عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن السلطات في كييف تستعد لسيناريوهين لاستفزاز كبير مناهض... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T09:12+0000
2024-01-13T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات الواردة من الدائرة المقربة لزيلينسكي، يقوم فريقه الآن بإعداد سيناريوهين رئيسيين لاستفزاز كبير مناهض لروسيا".وأضاف: "الأول هو قصف إحدى المدن في الأراضي التي يسيطر عليها زيلينسكي من أجل إظهار صورة الدمار والخسائر الكبيرة في صفوف السكان المدنيين للعالم، ومن ثم إلقاء اللوم على روسيا".تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. ووفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240112/جنرال-أوكراني-الضربات-الصاروخية-الروسية-القوية-لم-تأت-بعد-1084929255.html
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روسيا, العالم

مسؤول روسي: نظام كييف يحضر خطتين لجذب أنظار الغرب بعد تحولها لغزة واليمن

09:12 GMT 13.01.2024
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أفاد عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن السلطات في كييف تستعد لسيناريوهين لاستفزاز كبير مناهض لروسيا من أجل استعادة اهتمام ودعم الدول الغربية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات الواردة من الدائرة المقربة لزيلينسكي، يقوم فريقه الآن بإعداد سيناريوهين رئيسيين لاستفزاز كبير مناهض لروسيا".

وتابع: "وهذا من أجل استعادة الاهتمام السابق وتفضيل المجتمع الدولي، الذي فقده وسط الصراعات في غزة واليمن".

وأضاف: "الأول هو قصف إحدى المدن في الأراضي التي يسيطر عليها زيلينسكي من أجل إظهار صورة الدمار والخسائر الكبيرة في صفوف السكان المدنيين للعالم، ومن ثم إلقاء اللوم على روسيا".

وأضاف أن "الثاني هو الهجمات المدمرة على المدن الروسية المسالمة أو أعمال إرهابية، ويرى زيلينسكي أن هذين الموضوعين صورتان جميلتان يمكن بيعهما في الغرب مقابل زيادة الدعم".

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أوكراني: الضربات الصاروخية الروسية القوية لم تأت بعد
أمس, 16:42 GMT
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. ووفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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