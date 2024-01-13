https://sputnikarabic.ae/20240113/هل-تتوتر-العلاقات-المصرية-الإسرائيلية-بسبب-الاتهامات-بعرقلة-دخول-المساعدات؟-1084954059.html

هل تتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية بسبب الاتهامات بعرقلة دخول المساعدات؟

هل تتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية بسبب الاتهامات بعرقلة دخول المساعدات؟

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، بصورة قاطعة "مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع... 13.01.2024, سبوتنيك عربي

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هل تتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية بسبب الاتهامات بعرقلة دخول المساعدات؟ هل تتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية بسبب الاتهامات بعرقلة دخول المساعدات؟

وفنّد رشوان الادعاءات الإسرائيلية، قائلا إن "المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، أكدوا مرارا في تصريحات علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، وقد أعلنت مصر مرارا في تصريحات رسمية من رئيس الجمهورية والجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين إسرائيل بعدم منع تدفق المساعدات وتعمد تعطيلها بحجة تفتيشها".وأشار رشوان إلى أن "العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، والقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، كما أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع".لكنه قال أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، مؤكدا أن مصر قدمت أكبر نسبة من المساعدات بنسبة تفوق 90 بالمئة، لافتا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين في مقدمتهم نتنياهو ووزرائه رفضوا إدخال المساعدات بصورة رسمية.وشدد فهمي على أن "إسرائيل ستخسر كثيرا إذا حاولت تصدير الأزمة لأن هذه ليست حقائق وإنما مناورات لمحاولات الإفلات من محكمة العدل الدولية وقراراتها الملزمة، ولهذا تسعى إلى تصدير الأزمة ومحاولة التأكيد على أنها غير معنية بما يجري"، على حد قوله.وحول ما إذا كانت إسرائيل تسعى لتخريب معاهدة السلام مع مصر، أعرب فهمي عن اعتقاده بأن "إسرائيل لا تسعى لتخريب معاهدة السلام لكنها تحاول مناكفة مصر"، لافتا إلى أن "القاهرة واعية تماما لهذا، فالمعاهدة تفيد إسرائيل بصورة كبيرة ولدى الجيش المصري إمكانيات كبيرة، وهناك مجالات لتبادل الأفكار بين الطرفين من خلال لجنة الاتصال، وإسرائيل حريصة على المعاهدة ولا تريد تجاذبات مع مصر". وأشار إلى أن "ما تقوم به إسرائيل الآن هو محاولة لدرء وتصدير الأزمة واتهامها لمصر ليس له أدلة، خاصة أن هناك ست معابر أخرى أغلقتها إسرائيل منذ بداية الحرب وهي الآلية التي حاولت من خلالها تجويع الفلسطينيين".وأوضح أن "هناك محاولة إحداث تغييرات جيوسياسية في المنطقة عبر منح إثيوبيا ميناء في أرض الصومال عند مدخل البحر الأحمر"، لافتا إلى أن "هناك تحركات واعية لوأد الفكرة من منشأها".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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