https://sputnikarabic.ae/20240114/أنصار-الله-العدوان-الأمريكي-على-اليمن-لن-يمنع-قواتنا-المسلحة-من-مواصلة-التزامها-الداعم-لفلسطين-1084989403.html

"أنصار الله": العدوان الأمريكي على اليمن لن يمنع قواتنا المسلحة من مواصلة التزامها الداعم لفلسطين

"أنصار الله": العدوان الأمريكي على اليمن لن يمنع قواتنا المسلحة من مواصلة التزامها الداعم لفلسطين

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن مساء اليوم الأحد، عن "تحليق مكثف لطيران العدو الأمريكي على مقربة من الأجواء اليمنية والمناطق الساحلية في عدوان مستمر على... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T20:35+0000

2024-01-14T20:35+0000

2024-01-14T20:35+0000

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وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الإجراءات العدائية من قبل أمريكا ضد اليمن لن تمنع القوات المسلحة عن مواصلة تنفيذ التزامها الديني والإنساني والأخلاقي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بالاستمرار في استهداف السفن التابعة لكيان العدو والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20240114/إيران-وأنصار-الله-يؤكدان-على-ضمان-أمن-الشحن-الدولي-في-البحر-الأحمر-1084984242.html

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