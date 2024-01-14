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"أنصار الله" تعلن عن قصف أمريكي بريطاني جديد استهدف جبل جدع في محافظة الحديدة
"أنصار الله" تعلن عن قصف أمريكي بريطاني جديد استهدف جبل جدع في محافظة الحديدة
أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، عن "قصف أمريكي بريطاني استهدف شمال مدينة الحديدة". 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T17:55+0000
2024-01-14T17:55+0000
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وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله بأن "عدوان أمريكي بريطاني استهدف جبل جدع بمديرية اللحية"، مشيرا إلى تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي الأمريكي المعادي في سماء محافظة الحديدة.وعاود الطيران الأمريكي والبريطاني، فجر أمس السبت، قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية.وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عبر حسابها على موقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني، يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".وتأتي الغارات غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا، على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة الماضية، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.
https://sputnikarabic.ae/20240114/هل-أضعفت-الضربات-الأمريكية-أنصار-الله-أم-أنها-لا-تزال-قادرة-على-استهداف-السفن-1084979072.html
https://sputnikarabic.ae/20240113/أنصار-الله-الدول-التي-تنطلق-منها-الهجمات-الأمريكية-لضرب-اليمن-ستكون-عرضة-لردنا-العسكري-1084944740.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن عن قصف أمريكي بريطاني جديد استهدف جبل جدع في محافظة الحديدة

17:55 GMT 14.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، عن "قصف أمريكي بريطاني استهدف شمال مدينة الحديدة".
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله بأن "عدوان أمريكي بريطاني استهدف جبل جدع بمديرية اللحية"، مشيرا إلى تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي الأمريكي المعادي في سماء محافظة الحديدة.
وعاود الطيران الأمريكي والبريطاني، فجر أمس السبت، قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
هل أضعفت الضربات الأمريكية "أنصار الله" أم أنها لا تزال قادرة على استهداف السفن؟
14:34 GMT
وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".
وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عبر حسابها على موقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني، يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".
وتأتي الغارات غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا، على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.
حارس الازدهار.. معلومات عن العملية وأهدافها ورد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
"أنصار الله": الدول التي تنطلق منها الهجمات الأمريكية لضرب اليمن ستكون عرضة لردنا العسكري
أمس, 09:41 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة الماضية، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.
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