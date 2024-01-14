https://sputnikarabic.ae/20240114/أوساط-غربية-تتحدث-عن-تهديد-غير-متوقع-ضد-نظام-كييف-1084972103.html
أوساط غربية تتحدث عن تهديد غير متوقع ضد نظام كييف
أوساط غربية تتحدث عن تهديد غير متوقع ضد نظام كييف
ذكرت صحف غربية أن الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط أصبحت تشكل تهديدا لأوكرانيا. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T10:44+0000
2024-01-14T10:44+0000
2024-01-14T10:44+0000
العالم
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وتقول التقارير: "في الوقت الذي تستعد أوكرانيا فيه للعام الثالث من الصراع واسع النطاق مع روسيا، تقاتل سلطاتها على جبهة جديدة - فهي تحاول جذب انتباه حلفائها".وأشار الصحفيون إلى أن انتباه رعاة كييف الغربيين تحول إلى الصراعات في الشرق الأوسط، وتحديداً حرب إسرائيل ضد "حماس" والمواجهة مع الحوثيين "أنصار الله" في اليمن.وعلى خلفية هذه الأحداث، يؤكد الصحفيون أن أوكرانيا محرومة من الدعم المالي والعسكري.وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240114/مصادر-عسكرية-غربية-تؤكد-ثقل-ضربات-صواريخ-كينجال-على-قوات-كييف-1084969453.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوساط غربية تتحدث عن تهديد غير متوقع ضد نظام كييف
ذكرت صحف غربية أن الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط أصبحت تشكل تهديدا لأوكرانيا.
وتقول التقارير: "في الوقت الذي تستعد أوكرانيا فيه للعام الثالث من الصراع واسع النطاق مع روسيا، تقاتل سلطاتها على جبهة جديدة - فهي تحاول جذب انتباه حلفائها".
وأشار الصحفيون إلى أن انتباه رعاة كييف الغربيين تحول إلى الصراعات في الشرق الأوسط، وتحديداً حرب إسرائيل ضد "حماس" والمواجهة مع الحوثيين "أنصار الله" في اليمن.
وعلى خلفية هذه الأحداث، يؤكد الصحفيون أن أوكرانيا محرومة من الدعم المالي والعسكري.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف بسبب توقف التمويل، ووفقا له، فإن تخصيص المزيد من الأموال لكييف يعتمد كليا على الكونغرس.
وتكتب وسائل الإعلام الغربية
بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.