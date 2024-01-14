https://sputnikarabic.ae/20240114/إسرائيل-تدرس-نقل-قوات-إلى-محور-فيلادلفيا-على-حدود-غزة-مع-مصر--1084978380.html

إسرائيل تدرس نقل قوات إلى محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر

إسرائيل تدرس نقل قوات إلى محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر

إسرائيل تدرس نقل قوات إلى محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، وتجدد القصف الأمريكي البريطاني على اليمن وبايدن يسلم إيران رسالة بشأن هجمات الحوثيين. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T14:23+0000

2024-01-14T14:23+0000

2024-01-14T14:23+0000

راديو

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

مصر

أخبار مصر الآن

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084977795_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_819d68cd6fb0f72a4f7d45397d440ea1.png

إسرائيل تدرس نقل قوات إلى محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر إسرائيل تدرس نقل قوات إلى محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أنّ أوكرانيا "أولوية فرنسا"، رغم الحرب في الشرق الأوسط، وزير خارجية السودان يؤكد للمبعوث الأممي الاستعداد للتفاوض لإنهاء الحرب، مخاوف من أن اضطرابات التشغيل في قناة السويس وبنما تزيد احتمالات عودة التضخم للارتفاع.إسرائيل تدرس نقل قوات إلى محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصرقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على "محور فيلادلفيا" على الحدود بين قطاع غزة ومصر.وأضاف نتنياهو للصحفيين أن غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحد أهداف الحرب الجارية في غزة، مشيرا إلى أن "هناك عددا من الخيارات" تشمل نقل قوات إلى محور فيلادلفيا.وتابع أنه "تم بحث هذه (الخيارات)، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد".وقال نتنياهو، إن الحرب على حركة "حماس" بقطاع غزة ستستمر حتى تحقيق أهدافها، متعهدا بألا توقفها محكمة العدل الدولية التي تواجه إسرائيل أمامها دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".واعتبر أن الخطوة خرق لبند رئيسي في المعاهدة، بأن هذه المنطقة تبقى عازلة موزعة على الجانبين من الحدود، ويمنع دخول قوات عسكرية إسرائيلية للمنطقة التي يقع فيها محور فيلادلفيا.تجدد القصف الأمريكي البريطاني على اليمن وبايدن يسلم إيران رسالة بشأن هجمات الحوثيينجددت أمريكا وبريطانيا، أمس السبت، قصف مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مستهدفةً محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.وأبلغ مصدر في السلطة المحلية، وكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارة على القاعدة البحرية في منطقة الكثيب قبالة ميناء الحديدة.إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن جماعة أنصار الله ( الحوثيين)، التي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعرب بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، عن "ثقته من أن بلاده مستعدة جيدا"، على حد قوله.وأكد أن اليمن جاهز لكل الاحتمالات في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني، مبينا أن هناك رد قاسي على المصالح الأمريكية في المنطقة ستقوم به اليمن عندما تقرر القيادة السياسية والعسكرية ذلك.وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن أوكرانيا "أولوية فرنسا" رغم الحرب في الشرق الأوسطتعهّد وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، أمس السبت، خلال زيارة إلى كييف بأن تبقى أوكرانيا "أولوية فرنسا" ووعد بتقديم دعم ثابت "رغم زيادة الأزمات".وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا إنه "في أوكرانيا يتم اختبار الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وقيم أوروبا، وكذلك مصالح الفرنسيين الأمنية".وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي في أعقاب زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى كييف الجمعة الماضي، حيث أعلن توقيع اتفاق أمني ثنائي مدته عشر سنوات.واعتبرت موسكو الخطوة البريطانية أنها لم تترك لكييف أي فرصة للخروج من الصراع من خلال المفاوضات.وأضاف أنه "قد لا يكون هناك تغيير كبير في السياسة الخارجية الفرنسية وإنما تحديد للأولويات لديها".وزير خارجية السودان يؤكد للمبعوث الأممي الاستعداد للتفاوض لإنهاء الحربأكد وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، أمس السبت استعداد الحكومة للتفاوض من أجل الوصول لحل ينهي الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الصادق قوله، عقب لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة، في بورتسودان، إنه أطلع العمامرة على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب والأجواء التي سبقتها.وذكرت الوكالة السودانية أن المبعوث الأممي بدأ اليوم في مدينة بورتسودان لقاءات رسمية حول سبل إيجاد حل لوقف الحرب في البلاد.إلى ذلك، أعلن مجلس السيادة السوداني، السبت أنه ليس هناك ما يستوجب عقد قمة للهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) لمناقشة الأوضاع في السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة.وأكد أنه لا بد أن تتبع تصريحات الخارجية السودانية بالاستعداد للتفاوض مع الدعم السريع خطوات جادة ورغبة أكيدة في وقف الحرب ومعاناة الشعب السوداني.وحذر من تأخير عملية التفاوض التي ستؤدي إلى انتقال الحرب إلى ولايات أخرى مما يصعب الأوضاع في البلاد.مخاوف من أن اضطرابات التشغيل في قناة السويس وبنما تزيد احتمالات عودة التضخم للارتفاعقالت صحيفة "إيكونوميست" في تقرير حديث إن المخاوف تتزايد بشأن احتمال عودة التضخم للارتفاع بسبب اضطرابات التشغيل في قناتي السويس وبنما.وأضافت أن هيئة قناة بنما فرضت مؤخرا قيودا على عدد السفن المسموح لها بالعبور، بسبب انخفاض مستويات المياه.وتابعت أن التوترات المتصاعدة في مضيق باب المندب، وهو ممر حيوي من المحيط الهندي إلى قناة السويس، أجبرت بعض السفن المسافرة بين أوروبا وآسيا على اتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا.ولفتت إلى هذه الاضطرابات باعتبارها اختناقات فعلية في سلسلة التوريد العالمية، وشبهتها بالسدادة التي وضعت على طرق التجارة الحيوية.وأضاف أن "ارتفاع تكاليف النقل والشحن عبر طريق رأس الرجاء الصالح سيرفع من تكلفة المنتجات والسلع في كل دول العالم، لأن هذا الممر (قناة السويس) يستحوذ على أكثر من 20% من حجم التجارة العالمية".

إسرائيل

مصر

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, عالم سبوتنيك, аудио