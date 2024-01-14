https://sputnikarabic.ae/20240114/الجيش-الأوكراني-يشكو-من-صعوبة-قيادة-إف-16--1084976966.html
الجيش الأوكراني يشكو من صعوبة قيادة "إف-16"
الجيش الأوكراني يشكو من صعوبة قيادة "إف-16"
صرح مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، اليوم الأحد، أنه سيكون من الصعب للغاية على أوكرانيا الاحتفاظ بمقاتلات "إف-16". 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T13:31+0000
2024-01-14T13:31+0000
2024-01-14T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وفي مقابلة مع قناة "رادا" التلفزيونية، قال إغنات: "لدينا اليوم أربعة أنواع من الطائرات السوفيتية، ونريد أيضًا الحصول على طائرة "إف-16" الغربية، وهذا كله صعب للغاية، خاصة صيانة أنواع مختلفة من المعدات".وفي الوقت ذاته، أشار إغنات إلى أنه ينبغي لأوكرانيا، في المستقبل، أن تنتقل إلى استخدام المقاتلات والمروحيات الغربية.وفي الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة "بيرلينجسكي"، أن "الدنمارك ستقوم بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، بعد ستة أشهر، من الموعد المقرر". وفي وقت لاحق، أعرب إغنات عن شكوكه بشأن التأخير في عمليات التسليم.وكانت الدنمارك وهولندا، أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن كييف ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.وقال المتحدث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف بسبب توقف التمويل"، ووفقا له، فإن تخصيص المزيد من الأموال لكييف يعتمد كليا على الكونغرس(السلطة التشريعية).وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240114/الدفاع-الروسية-اعتراض-17-صاروخا-وإسقاط-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1084972293.html
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روسيا, العالم
الجيش الأوكراني يشكو من صعوبة قيادة "إف-16"
صرح مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، اليوم الأحد، أنه سيكون من الصعب للغاية على أوكرانيا الاحتفاظ بمقاتلات "إف-16".
وفي مقابلة مع قناة "رادا" التلفزيونية، قال إغنات: "لدينا اليوم أربعة أنواع من الطائرات السوفيتية، ونريد أيضًا الحصول على طائرة "إف-16" الغربية، وهذا كله صعب للغاية، خاصة صيانة أنواع مختلفة من المعدات".
وفي الوقت ذاته، أشار إغنات إلى أنه ينبغي لأوكرانيا، في المستقبل، أن تنتقل إلى استخدام المقاتلات والمروحيات الغربية.
وأضاف إغنات: "البنية التحتية لطائرات الناتو نموذجية تمامًا، لكن كل نوع من الطائرات يمثل عبئًا إضافيًا على توفيرها وصيانتها وتشغيلها".
وفي الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة "بيرلينجسكي"، أن "الدنمارك ستقوم بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، بعد ستة أشهر، من الموعد المقرر". وفي وقت لاحق، أعرب إغنات عن شكوكه بشأن التأخير في عمليات التسليم.
وكانت الدنمارك وهولندا، أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن كييف ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، إنه من المقرر إرسال المقاتلات الأولى إلى أوكرانيا، في عام 2024، وأشار السفير الروسي لدى هولندا، ألكسندر شولجين،إلى أن الهولنديين يغضون الطرف عن حقيقة أن إمدادات طائرات "إف-16" إلى كييف ستؤدي إلى إطالة أمد الصراع ومعاناة أكبر للسكان.
وقال المتحدث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف بسبب توقف التمويل"، ووفقا له، فإن تخصيص المزيد من الأموال لكييف يعتمد كليا على الكونغرس(السلطة التشريعية).
وتكتب وسائل الإعلام الغربية
بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.