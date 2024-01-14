https://sputnikarabic.ae/20240114/الجيش-السوداني-يتهم-الدعم-السريع-بإحراق-الكنيسة-الإنجيلية-في-مدينة-ود-مدني-1084980216.html
الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بإحراق الكنيسة الإنجيلية في مدينة ود مدني
الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بإحراق الكنيسة الإنجيلية في مدينة ود مدني
اتهم الجيش السوداني، اليوم الأحد، قوات الدعم السريع بإحراق المقر الرئيسي للكنيسة الإنجيلية في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T15:00+0000
2024-01-14T15:00+0000
2024-01-14T15:00+0000
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ونقلت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، عن الجيش السوداني، قوله إن "إحراق الكنيسة يأتي استمرارا للأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيا آل دقلو الإرهابية (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)"، على حد وصفه.وأوضح الجيش أن "إحراق المقر الرئيسي للكنيسة الإنجيلية بمدينة ود مدني أدى إلى أضرار جسيمة أثرت على المكتبة الرئيسة، التي تحتوي على وثائق تاريخية يمتد عمرها لأكثر من قرن من تاريخ الكنيسة، كما أدى الحادث إلى تدمير القاعة الرئيسة".وحمّل الجيش السوداني، قوات الدعم السريع المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذا العمل الذي وصفه "بالإجرامي"، متوعدا بأن الحادثة لن تمر دون عقاب.وفي مايو/ أيار الماضي، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع، بإطلاق الرصاص على المصلين في كنيسة بأم درمان.جاء ذلك في بيان للجيش نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" (التابعة لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، في ظل اتهامات للجيش من قبل قوات الدعم بالوقوف وراء الهجوم.وقال الجيش السوداني: "امتدادا لانتهاكاتها المستمرة، وانتهاكها لكافة القوانين الدولية والأعراف الراسخة، أطلقت ميليشيا الدعم السريع المتمردة الرصاص على المصلين المسيحيين في كنيسة المسالمة بأم درمان".وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من 5 ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بإحراق الكنيسة الإنجيلية في مدينة ود مدني
اتهم الجيش السوداني، اليوم الأحد، قوات الدعم السريع بإحراق المقر الرئيسي للكنيسة الإنجيلية في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.
ونقلت صحيفة
"اليوم التالي" السودانية، عن الجيش السوداني، قوله إن "إحراق الكنيسة يأتي استمرارا للأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيا آل دقلو الإرهابية (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)"، على حد وصفه.
وأوضح الجيش أن "إحراق المقر الرئيسي للكنيسة الإنجيلية بمدينة ود مدني أدى إلى أضرار جسيمة أثرت على المكتبة الرئيسة، التي تحتوي على وثائق تاريخية يمتد عمرها لأكثر من قرن من تاريخ الكنيسة، كما أدى الحادث إلى تدمير القاعة الرئيسة".
وحمّل الجيش السوداني، قوات الدعم السريع المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذا العمل الذي وصفه "بالإجرامي"، متوعدا بأن الحادثة لن تمر دون عقاب.
وفي مايو/ أيار الماضي، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع، بإطلاق الرصاص على المصلين في كنيسة بأم درمان
.
جاء ذلك في بيان للجيش نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" (التابعة لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، في ظل اتهامات للجيش من قبل قوات الدعم بالوقوف وراء الهجوم.
وقال الجيش السوداني: "امتدادا لانتهاكاتها المستمرة، وانتهاكها لكافة القوانين الدولية والأعراف الراسخة، أطلقت ميليشيا الدعم السريع المتمردة الرصاص على المصلين المسيحيين في كنيسة المسالمة بأم درمان".
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من 5 ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين.