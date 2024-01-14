https://sputnikarabic.ae/20240114/الخارجية-البريطانية-نرفض-أي-اقتراح-بإعادة-توطين-الفلسطينيين-خارج-غزة-1084971511.html

الخارجية البريطانية: نرفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

الخارجية البريطانية: نرفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، على أنها ترفض "تماما" أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T10:36+0000

2024-01-14T10:36+0000

2024-01-14T10:36+0000

بريطانيا

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

طوفان الأقصى

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628277_0:258:3182:2048_1920x0_80_0_0_fb6ac1e6b5da3e3aca1cab01ced6f7cd.jpg

وطالبت الخارجية البريطانية إسرائيل، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف كل النشاط الاستيطاني.كما عبَّرت بريطانيا عن القلق إزاء الارتفاع في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.وكان وزير المال في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، قد دعا في وقت سابق، إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم، بحسب قوله.وتابع سموتريتش: "يتعين علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال دولة إسرائيل".ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت لتاريخ اليوم أكثر من 23843 قتيلا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 60 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240113/الأونروا-غزة-تكمل-100-يوم-من-الموت-والدمار-والتهجير-1084961904.html

بريطانيا

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار