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https://sputnikarabic.ae/20240114/الخارجية-البريطانية-نرفض-أي-اقتراح-بإعادة-توطين-الفلسطينيين-خارج-غزة-1084971511.html
الخارجية البريطانية: نرفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة
الخارجية البريطانية: نرفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة
أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، على أنها ترفض "تماما" أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T10:36+0000
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وطالبت الخارجية البريطانية إسرائيل، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف كل النشاط الاستيطاني.كما عبَّرت بريطانيا عن القلق إزاء الارتفاع في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.وكان وزير المال في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، قد دعا في وقت سابق، إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم، بحسب قوله.وتابع سموتريتش: "يتعين علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال دولة إسرائيل".ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت لتاريخ اليوم أكثر من 23843 قتيلا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 60 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240113/الأونروا-غزة-تكمل-100-يوم-من-الموت-والدمار-والتهجير-1084961904.html
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بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية البريطانية: نرفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

10:36 GMT 14.01.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، على أنها ترفض "تماما" أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وطالبت الخارجية البريطانية إسرائيل، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف كل النشاط الاستيطاني.
كما عبَّرت بريطانيا عن القلق إزاء الارتفاع في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان وزير المال في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، قد دعا في وقت سابق، إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم، بحسب قوله.
وقال سموتريتش، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: "لن تكون غزة مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير دولة إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية".
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
الأونروا: غزة تكمل 100 يوم من الموت والدمار والتهجير
أمس, 21:47 GMT
وتابع سموتريتش: "يتعين علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال دولة إسرائيل".
ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.
الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت لتاريخ اليوم أكثر من 23843 قتيلا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 60 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.
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