https://sputnikarabic.ae/20240114/الخارجية-الصينية-تعلن-توقيع-برنامج-تنفيذي-للشراكة-الاستراتيجية-مع-مصر-لمدة-5-سنوات-1084973657.html

الخارجية الصينية تعلن توقيع برنامج تنفيذي للشراكة الاستراتيجية مع مصر لمدة 5 سنوات

الخارجية الصينية تعلن توقيع برنامج تنفيذي للشراكة الاستراتيجية مع مصر لمدة 5 سنوات

أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأن رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأحد، وزير الخارجية الصيني... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T12:26+0000

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وأشار فهمي إلى أن الوزير وانغ يي، سلّم السيسي رسالة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تضمنت التهنئة بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.وأوضح فهمي أن الرئيس المصري ووزير الخارجية الصيني، أكدا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين وضرورة معالجة الأزمة عبر تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.وقال وزير الخارجية الصيني إن البلدان وقعا برنامجا تنفيذيا للشراكة الاستراتيجية لمدة 5 سنوات.وأكد على أن مجلس الأمن الدولي لم يفوض أي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، ومن الضروري تجنب "صب الزيت على النار" في الوضع المتوتر أصلا بالبحر الأحمر.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.

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