https://sputnikarabic.ae/20240114/الدفاع-الروسية-اعتراض-17-صاروخا-وإسقاط-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1084972293.html
الدفاع الروسية: اعتراض 17 صاروخا وإسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية
الدفاع الروسية: اعتراض 17 صاروخا وإسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم اعتراض 17 صاروخًا لراجمات "هيمارس" و"أوراغان" وإسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة خلال الساعات... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T10:56+0000
2024-01-14T10:56+0000
2024-01-14T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه زابوروجيه، أطلقت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من المدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواءين 65 و118 الميكانيكي ولواء 82 للهجوم الجوي ولواء الهجوم الجبلي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين الثاني والخامس عشر من ألوية الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق ستيبوفوي وفيربوفوي ونوفوبوكروفكا ورابوتينو وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وفقد العدو ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز دي-20".وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 عسكريًا وأربع مركبات وثلاث أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم777" ومنصة مدفعية ذاتية الحركة سلوفاكية الصنع من طراز "زوزانا-2" ومنصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا".كما ضربت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مستودع ذخيرة للطيران في مطار "دولغينتسيفو" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، و98 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 23 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق نوفواندريفكا وسبورنوي وليبوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبودكويتشانسك وبوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفيسيلوي وليوبيموفكا ونوفو في مقاطعة زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط 17 صاروخًا من راجمات "هيمارس" و"أوراغان".
https://sputnikarabic.ae/20240114/مصادر-عسكرية-غربية-تؤكد-ثقل-ضربات-صواريخ-كينجال-على-قوات-كييف-1084969453.html
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رصد عسكري
الدفاع الروسية: اعتراض 17 صاروخا وإسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية
10:56 GMT 14.01.2024 (تم التحديث: 11:02 GMT 14.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم اعتراض 17 صاروخًا لراجمات "هيمارس" و"أوراغان" وإسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه زابوروجيه، أطلقت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من المدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواءين 65 و118 الميكانيكي ولواء 82 للهجوم الجوي ولواء الهجوم الجبلي 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين الثاني والخامس عشر من ألوية الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق ستيبوفوي وفيربوفوي ونوفوبوكروفكا ورابوتينو وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وفقد العدو ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز دي-20".
وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 عسكريًا وأربع مركبات وثلاث أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم777" ومنصة مدفعية ذاتية الحركة سلوفاكية الصنع من طراز "زوزانا-2" ومنصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا".
كما ضربت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية، مستودع ذخيرة للطيران في مطار "دولغينتسيفو" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، و98 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 23 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق نوفواندريفكا وسبورنوي وليبوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبودكويتشانسك وبوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفيسيلوي وليوبيموفكا ونوفو في مقاطعة زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط 17 صاروخًا من راجمات "هيمارس" و"أوراغان".