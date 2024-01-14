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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240114/القوات-الروسية-تحصل-على-نظام-يشل-الطائرات-المسيرة-المعززة-بالواقع-الافتراضي-1084963924.html
القوات الروسية تحصل على نظام يشل الطائرات المسيرة المعززة بالواقع الافتراضي
القوات الروسية تحصل على نظام يشل الطائرات المسيرة المعززة بالواقع الافتراضي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم تزويد الدبابات في منطقة العملية الخاصة بأنظمة "سيانا" للكشف عن الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) "FPV" وإسقاطها. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T04:20+0000
2024-01-14T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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"سانيا" هو نظام قبة أوتوماتيكي لكشف وإسقاط الطائرات المسيرة "FPV". ووفقا للمطور، يقوم الكاشف في النظام بمسح مساحة بحثا عن وجود طائرات مسيرة "FPV" واحدة أو سرب كامل على مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف، ويسقطها على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد. يمكن للنظام إسقاط الطائرات، حتى وإن كانت الدبابة في حالة حركة.وأوضحت الوزارة، أنه خلال الأعمال القتالية، قامت أطقم الدبابات التابعة للواء البندقية الآلية التاسع التابع لفيلق الجيش الأول بتدمير معقل للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بيرفومايسكوي.وقالت: "تحرك طاقم الدبابة "تي-80بي في إم"، لتنفيذ مهمة قتالية، ووصل بسرعة إلى موقع إطلاق النار باستخدام التضاريس. وبفضل تعديلات إطلاق النار في الوقت الفعلي، وباستخدام طائرات استطلاع مسيرة صغيرة، تمكنت القوات المسلحة الروسية من إطلاق النار تم تدمير المواقع على الفور. وبلغت خسائر العدو أكثر من 10 قتلى وجرحى".
https://sputnikarabic.ae/20240113/مستشار-أوكراني-سابق-روسيا-دمرت-مطارات-في-أوكرانيا-بضربات-صاروخية-1084959860.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحصل على نظام يشل الطائرات المسيرة المعززة بالواقع الافتراضي

04:20 GMT 14.01.2024 (تم التحديث: 05:09 GMT 14.01.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية توجه ضربات دقيقة على أهداف أوكرانية على محور أريتوموفسك
دبابة روسية توجه ضربات دقيقة على أهداف أوكرانية على محور أريتوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم تزويد الدبابات في منطقة العملية الخاصة بأنظمة "سيانا" للكشف عن الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) "FPV" وإسقاطها.
"سانيا" هو نظام قبة أوتوماتيكي لكشف وإسقاط الطائرات المسيرة "FPV". ووفقا للمطور، يقوم الكاشف في النظام بمسح مساحة بحثا عن وجود طائرات مسيرة "FPV" واحدة أو سرب كامل على مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف، ويسقطها على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد. يمكن للنظام إسقاط الطائرات، حتى وإن كانت الدبابة في حالة حركة.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
مستشار أوكراني سابق: روسيا دمرت مطارات في أوكرانيا بضربات صاروخية
أمس, 19:35 GMT
وأوضحت الوزارة، أنه خلال الأعمال القتالية، قامت أطقم الدبابات التابعة للواء البندقية الآلية التاسع التابع لفيلق الجيش الأول بتدمير معقل للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية بيرفومايسكوي.
وقالت: "تحرك طاقم الدبابة "تي-80بي في إم"، لتنفيذ مهمة قتالية، ووصل بسرعة إلى موقع إطلاق النار باستخدام التضاريس. وبفضل تعديلات إطلاق النار في الوقت الفعلي، وباستخدام طائرات استطلاع مسيرة صغيرة، تمكنت القوات المسلحة الروسية من إطلاق النار تم تدمير المواقع على الفور. وبلغت خسائر العدو أكثر من 10 قتلى وجرحى".
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دبابة روسية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:27 GMTПалестинец несет раненого мальчика после возобновления израильских бомбардировок в Рафахе, на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 100 يوم من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة00:52 GMT
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