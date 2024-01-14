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https://sputnikarabic.ae/20240114/بسبب-الحرب-على-غزة-عجز-ميزانية-إسرائيل-يرتفع-إلى-65-في-2024-1084973815.html
بسبب الحرب على غزة... عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.5% في 2024
بسبب الحرب على غزة... عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.5% في 2024
أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، اليوم الأحد، أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 في المئة إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T12:12+0000
2024-01-14T12:12+0000
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وحسب موقع "غلوبس" الإسرائيلي، تتوقع وزارة الخزانة وصول نفقات الحكومة الإسرائيلية لتمويل الحرب في عام 2024 ما بين 70- 85 مليار شيكل، باستثناء أموال المساعدات الأمريكية، للعام المقبل.وبحسب مشروع الميزانية المحدث الذي سيقدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريش للحكومة، فإن حد العجز سيرتفع هذا العام من 2.25% إلى 6.5%.وحسب "غلوبس"، فإن وزارة المالية اقترحت أيضا، في إطار الاستعدادات لتخفيضات ميزانية 2024، تخفيض 180 مليون شيكل (أو 30%) من إجمالي ميزانية وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا لهذا العام، والذي كان من المفترض أن يكون 540 مليون شيكل.وبحسب الاقتراح، فإن الخفض سيضر ببناء مراكز الفيزياء في الضواحي التي كان من المقرر إقامتها من قبل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها.وقد تم تصميم البرنامج لدعم السلطات المحلية في إنشاء مراكز تعزيز تعلم الفيزياء للطلاب في الصفوف 9-12.وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد اقترح أمس السبت، زيادة الضريبة على أرباح البنوك، لتصل إلى 26%، في عامي 2024 و2025، مقارنة بضريبة 17% المفروضة عليهم حالياً (كبديل لضريبة القيمة المضافة).ووفقا للموقع، فإن ذلك يأتي في إطار خطوات الحكومة لإجراء تعديلات على موزانة عام 2024 وما بعدها بسبب النفقات الناجمة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة.ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت لتاريخ اليوم أكثر من 23843 قتيلا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 60 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

بسبب الحرب على غزة... عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.5% في 2024

12:12 GMT 14.01.2024
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© flickr.com / Izhar Laufer
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أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، اليوم الأحد، أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 في المئة إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وحسب موقع "غلوبس" الإسرائيلي، تتوقع وزارة الخزانة وصول نفقات الحكومة الإسرائيلية لتمويل الحرب في عام 2024 ما بين 70- 85 مليار شيكل، باستثناء أموال المساعدات الأمريكية، للعام المقبل.
وبحسب مشروع الميزانية المحدث الذي سيقدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريش للحكومة، فإن حد العجز سيرتفع هذا العام من 2.25% إلى 6.5%.
وحسب "غلوبس"، فإن وزارة المالية اقترحت أيضا، في إطار الاستعدادات لتخفيضات ميزانية 2024، تخفيض 180 مليون شيكل (أو 30%) من إجمالي ميزانية وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا لهذا العام، والذي كان من المفترض أن يكون 540 مليون شيكل.
وبحسب الاقتراح، فإن الخفض سيضر ببناء مراكز الفيزياء في الضواحي التي كان من المقرر إقامتها من قبل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها.
وقد تم تصميم البرنامج لدعم السلطات المحلية في إنشاء مراكز تعزيز تعلم الفيزياء للطلاب في الصفوف 9-12.
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وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد اقترح أمس السبت، زيادة الضريبة على أرباح البنوك، لتصل إلى 26%، في عامي 2024 و2025، مقارنة بضريبة 17% المفروضة عليهم حالياً (كبديل لضريبة القيمة المضافة).
ووفقا للموقع، فإن ذلك يأتي في إطار خطوات الحكومة لإجراء تعديلات على موزانة عام 2024 وما بعدها بسبب النفقات الناجمة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة.
ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.
الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت لتاريخ اليوم أكثر من 23843 قتيلا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 60 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.
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