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https://sputnikarabic.ae/20240114/بعد-اغتياله-إسرائيل-تعتقل-شقيقتي-العاروري-في-الضفة-الغربية-1084969597.html
بعد اغتياله... إسرائيل تعتقل شقيقتي العاروري في الضفة الغربية
بعد اغتياله... إسرائيل تعتقل شقيقتي العاروري في الضفة الغربية
اعتقلت إسرائيل، اليوم الأحد، شقيقتي القيادي الراحل في حركة حماس الفلسطينية، صالح العاروري، من بلدة عارورة ومدينة البيرة في الضفة الغربية. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T09:41+0000
2024-01-14T09:41+0000
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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 25 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم شقيقتي الشهيد الشيخ صالح العاروري".وأضافت أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا 15 مواطنا من عمال غزة".وأوضحت الهيئة أن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، بيت لحم، وجنين".وبحسب الهيئة، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 5875 فلسطينيا.وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.وكانت "حماس" قد أعلنت ،في مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، اغتيال العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، في غارة إسرائيلية على مكتب تابع لها في العاصمة اللبنانية بيروت.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20240106/آخرهم-صالح-العاروري-من-هم-أبرز-قادة-حماس-الذين-تم-اغتيالهم-1084754270.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد اغتياله... إسرائيل تعتقل شقيقتي العاروري في الضفة الغربية

09:41 GMT 14.01.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
 صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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اعتقلت إسرائيل، اليوم الأحد، شقيقتي القيادي الراحل في حركة حماس الفلسطينية، صالح العاروري، من بلدة عارورة ومدينة البيرة في الضفة الغربية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 25 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم شقيقتي الشهيد الشيخ صالح العاروري".
وأضافت أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا 15 مواطنا من عمال غزة".
وأوضحت الهيئة أن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، بيت لحم، وجنين".
وبحسب الهيئة، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 5875 فلسطينيا.
آخرهم صالح العاروري.. من هم أبرز قادة حماس الذين تم اغتيالهم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
وسائط متعددة
آخرهم صالح العاروري.. من هم أبرز قادة "حماس" الذين تم اغتيالهم
6 يناير, 14:49 GMT
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وكانت "حماس" قد أعلنت ،في مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، اغتيال العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، في غارة إسرائيلية على مكتب تابع لها في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.
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