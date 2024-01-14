https://sputnikarabic.ae/20240114/بعد-تصريحات-نتنياهو-مصر-تؤكد-سيطرتها-على-حدودها-بشكل-كامل-1084965649.html

بعد تصريحات نتنياهو... مصر تؤكد سيطرتها على حدودها بشكل كامل

بعد تصريحات نتنياهو... مصر تؤكد سيطرتها على حدودها بشكل كامل

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن مصر تضبط حدودها وتسيطر على حدودها بشكل كامل. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T07:17+0000

2024-01-14T07:17+0000

2024-01-14T07:17+0000

مصر

أخبار مصر الآن

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102057/55/1020575593_0:0:1072:603_1920x0_80_0_0_ef00fbd1a8038e60748c8e7ef8678159.jpg

جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لمنع تسريب الأسلحة إلى القطاع.وفيما يتعلق بالتوترات في البحر الأحمر، أوضح أن "مصر طالبت كثيرا بضرورة احترام حرية الملاحة والتجارة العالمية".كما أشار إلى أن "التوتر في البحر الأحمر يؤثر على مصالح دول العالم"، لافتا إلى أن مصر أعربت عن قلقها، وتؤكد أن أساس التوترات، هو استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح أمس السبت، بأن تل أبيب لن تنهي الحرب من دون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل.يوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا بلا هوادة.الحرب الإسرائيلية على القطاع خلفت أكثر من 23843 قتيلا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد على 60 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد قالت أمس السبت، إن الماء والغذاء تحولا إلى أدوات الحرب يتم استخدامها في قطاع غزة.وأشارت إلى أن أزمة غزة هي كارثة إنسانية من صنع البشر، مشيرة إلى أن القطاع يكمل غدا (الأحد) 100 يوم من الكارثة التي جعلت الفلسطينيين يواجهون الموت والدمار والتهجير.وكشفت الوكالة، في وقت سابق، أن الحرب التي دخلت شهرها الرابع تسببت في نزوح نحو 90% من سكان القطاع، بينهم 1.4 مليون نسمة داخل مقرات الأونروا.

https://sputnikarabic.ae/20240113/مصدر-مصري-مسؤول-ينفي-وجود-تنسيق-مع-إسرائيل-بشأن-تدابير-أمنية-جديدة-على-محور-فيلادلفيا-1084952170.html

مصر

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار