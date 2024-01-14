https://sputnikarabic.ae/20240114/ترامب-يتكهن-بقرب-الحرب-العالمية-الثالثة-1084976832.html

ترامب يتكهن بقرب الحرب العالمية الثالثة

ترامب يتكهن بقرب الحرب العالمية الثالثة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حديثه إلى أنصاره في ولاية أيوا، أن العالم لم يكن قط قريبًا جدًا من اندلاع حرب عالمية ثالثة. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T13:30+0000

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العالم

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قال ترامب: "لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر حرب عالمية ثالثة كما نحن الآن. وكما أقول في كل خطاب، سأمنع حربا عالمية ثالثة، أعرف كل هؤلاء الناس".وبحسب السياسي، فإن الولايات المتحدة، في ظل إدارة خليفته جو بايدن، أصبحت "دولة ضعيفة وغير فعالة" ولا يؤخذ رأيها بعين الاعتبار على الساحة العالمية.وأضاف ترامب: "بايدن غير كفء للغاية. الشيء الوحيد الذي يعرف كيف يفعله جيدًا هو الغش في الانتخابات. إنهم (الديمقراطيون) جيدون في تزوير نتائج الانتخابات، كما أنهم بارعون أيضًا في اضطهاد خصومهم السياسيين. ولا يمكنهم فعل أي شيء آخر".وأكد ترامب أن هذه الحرب إن بدأت لن تكون مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية. لقد كانت تلك فظيعة، لكن هذه ستكون أكبر بكثير".وسبق أن صرح ترامب بأن جو بايدن قادر على بدء حرب عالمية ثالثة وتدمير أمريكا في الوقت المتبقي قبل الانتخابات الرئاسية. كما وعد باستعادة السلام على الكوكب "بالقوة" إذا تولى منصب رئيس الدولة مرة أخرى.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. تظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.

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