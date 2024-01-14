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https://sputnikarabic.ae/20240114/حاكم-مقاطعة-كورسك-إسقاط-ثلاثة-صواريخ-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك--عاجل-1084990862.html
حاكم مقاطعة كورسك: إسقاط ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة كورسك -عاجل
حاكم مقاطعة كورسك: إسقاط ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة كورسك -عاجل
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، فجر اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت وفق المعلومات الأولية ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتيجسكي... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T23:51+0000
2024-01-14T23:51+0000
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت على "تلغرام"، "وفق المعلومات الأولية أسقطت أنظمتنا للدفاع الجوي ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتيجسكي بمقاطعة كورسك. أشكر عسكريينا على عملهم".هذا وفي وقت سابق، أعلن ستاروفويت عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء المقاطعة.
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روسيا, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الأوكرانية

حاكم مقاطعة كورسك: إسقاط ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة كورسك -عاجل

23:51 GMT 14.01.2024
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، فجر اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت وفق المعلومات الأولية ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتيجسكي بمقاطعة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت على "تلغرام"، "وفق المعلومات الأولية أسقطت أنظمتنا للدفاع الجوي ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتيجسكي بمقاطعة كورسك. أشكر عسكريينا على عملهم".
هذا وفي وقت سابق، أعلن ستاروفويت عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء المقاطعة.
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