https://sputnikarabic.ae/20240114/حاكم-مقاطعة-كورسك-إسقاط-ثلاثة-صواريخ-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك--عاجل-1084990862.html
حاكم مقاطعة كورسك: إسقاط ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة كورسك -عاجل
حاكم مقاطعة كورسك: إسقاط ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة كورسك -عاجل
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، فجر اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت وفق المعلومات الأولية ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتيجسكي... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T23:51+0000
2024-01-14T23:51+0000
2024-01-14T23:51+0000
روسيا
القوات الأوكرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت على "تلغرام"، "وفق المعلومات الأولية أسقطت أنظمتنا للدفاع الجوي ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتيجسكي بمقاطعة كورسك. أشكر عسكريينا على عملهم".هذا وفي وقت سابق، أعلن ستاروفويت عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء المقاطعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الأوكرانية
حاكم مقاطعة كورسك: إسقاط ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة كورسك -عاجل
يتبع
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، فجر اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت وفق المعلومات الأولية ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتيجسكي بمقاطعة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت على "تلغرام"، "وفق المعلومات الأولية أسقطت أنظمتنا للدفاع الجوي ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق منطقة فاتيجسكي بمقاطعة كورسك. أشكر عسكريينا على عملهم".
هذا وفي وقت سابق، أعلن ستاروفويت عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء المقاطعة.