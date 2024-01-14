عربي
https://sputnikarabic.ae/20240114/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-فيديو-1084963453.html
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.. فيديو
"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.. فيديو
أعلن حزب الله اللبناني، قصف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T03:15+0000
2024-01-14T03:15+0000
أخبار حزب الله
أخبار لبنان
العالم العربي
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084310073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91966edae61a0bd7a528e91c9bb96695.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله، في بيان، اليوم الأحد، إن "‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية [حزب الله] قصفوا أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع العاصي، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا، كما تم استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلّة أثناء قصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، و استهدف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين وتجمّع آخر في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة".من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي 14 بلدة في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة تلة الرويسة، والهبارية، ووادي شبعا، وتلة حمامص، وبلدة العباسية حاصبيا، وبلدة كفر حمام، وراشيا الفخار، ومركبا، والعديسة وكفركلا، وبلدة باب الثنية، وسهل مرجعيون الخيام، وبلدة ميس الجبل وحولا، بالإضافة لبلدة يارون، عيتا الشعب، وبيت ليف، وراميا، وحانين ووادي حانين بالقطاع الأوسط.كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة وادي حامول، ووادي حسن، وعلما الشعب، وجبل بلاط، وبلدة الناقورة وعلما الشعب ومروحين والضهيرة ويارين.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة ما يزيد عن 60 ألف آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240113/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-قاعدتين-أمريكيتين-في-سوريا-بطائرات-مسيرة-1084962322.html
أخبار لبنان
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084310073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b77df3f030d1ad49a9d616ea18a3043.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.. فيديو

03:15 GMT 14.01.2024
© Sputnik . Abed.K Bayبالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، قصف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية.
بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله، في بيان، اليوم الأحد، إن "‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية [حزب الله] قصفوا أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع العاصي، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا، كما تم استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلّة أثناء قصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، و استهدف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين وتجمّع آخر في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة".
ولفت إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، موقع بركة ريشا، وقصف ثكنة بيرانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخيّة، ومستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابة أحد المباني".
من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي 14 بلدة في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة تلة الرويسة، والهبارية، ووادي شبعا، وتلة حمامص، وبلدة العباسية حاصبيا، وبلدة كفر حمام، وراشيا الفخار، ومركبا، والعديسة وكفركلا، وبلدة باب الثنية، وسهل مرجعيون الخيام، وبلدة ميس الجبل وحولا، بالإضافة لبلدة يارون، عيتا الشعب، وبيت ليف، وراميا، وحانين ووادي حانين بالقطاع الأوسط.
كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة وادي حامول، ووادي حسن، وعلما الشعب، وجبل بلاط، وبلدة الناقورة وعلما الشعب ومروحين والضهيرة ويارين.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة ما يزيد عن 60 ألف آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا بطائرات مسيرة
أمس, 22:03 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинец несет раненого мальчика после возобновления израильских бомбардировок в Рафахе, на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 100 يوم من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة00:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала