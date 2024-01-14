https://sputnikarabic.ae/20240114/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-فيديو-1084963453.html

"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.. فيديو

"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.. فيديو

أعلن حزب الله اللبناني، قصف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T03:15+0000

2024-01-14T03:15+0000

2024-01-14T03:15+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله، في بيان، اليوم الأحد، إن "‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية [حزب الله] قصفوا أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع العاصي، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا، كما تم استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلّة أثناء قصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، و استهدف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين وتجمّع آخر في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة".من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي 14 بلدة في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة تلة الرويسة، والهبارية، ووادي شبعا، وتلة حمامص، وبلدة العباسية حاصبيا، وبلدة كفر حمام، وراشيا الفخار، ومركبا، والعديسة وكفركلا، وبلدة باب الثنية، وسهل مرجعيون الخيام، وبلدة ميس الجبل وحولا، بالإضافة لبلدة يارون، عيتا الشعب، وبيت ليف، وراميا، وحانين ووادي حانين بالقطاع الأوسط.كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة وادي حامول، ووادي حسن، وعلما الشعب، وجبل بلاط، وبلدة الناقورة وعلما الشعب ومروحين والضهيرة ويارين.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة ما يزيد عن 60 ألف آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240113/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-قاعدتين-أمريكيتين-في-سوريا-بطائرات-مسيرة-1084962322.html

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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل