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https://sputnikarabic.ae/20240114/خبير-بريطاني-يكشف-عن-رغبة-زيلينسكي-بـالقضاء-على-منافسيه-1084964595.html
خبير بريطاني يكشف عن رغبة زيلينسكي بـ"القضاء على منافسيه"
خبير بريطاني يكشف عن رغبة زيلينسكي بـ"القضاء على منافسيه"
أعلن الخبير البريطاني، مارك هولينجسورث، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فرض عقوبات على 17 شركة محلية وفرض أيضًا قيودًا شخصية على 1611 مواطنًا أوكرانياً. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T05:58+0000
2024-01-14T05:58+0000
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وأشار الصحفي إلى تصريح المديرة العامة لشركة "سمارت" القابضة الأوكرانية، يوليا كيريانوفا، مضيفا أن الشركة سبق أن تعرضت لمداهمات الشرطة والملاحقات الجنائية، والسبب في ذلك هو "اعتبارات أمنية قومية غير محددة"، حسب موقع سبيكتياكور.وأضاف: "سيندهش القراء الغربيون عندما يعلمون أن الحكومة الأوكرانية فرضت عقوبات على ما لا يقل عن 17 شركة أوكرانية ونحو 1611 مواطنًا أوكرانيًا".
https://sputnikarabic.ae/20240111/ضابط-استخبارات-أمريكي-يحذر-زيلينسكي-بأن-القادم-أسوأ-1084899849.html
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خبير بريطاني يكشف عن رغبة زيلينسكي بـ"القضاء على منافسيه"

05:58 GMT 14.01.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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أعلن الخبير البريطاني، مارك هولينجسورث، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فرض عقوبات على 17 شركة محلية وفرض أيضًا قيودًا شخصية على 1611 مواطنًا أوكرانياً.
وأشار الصحفي إلى تصريح المديرة العامة لشركة "سمارت" القابضة الأوكرانية، يوليا كيريانوفا، مضيفا أن الشركة سبق أن تعرضت لمداهمات الشرطة والملاحقات الجنائية، والسبب في ذلك هو "اعتبارات أمنية قومية غير محددة"، حسب موقع سبيكتياكور.
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ووفقًا للمؤلف، فإن زيلينسكي يريد بالتالي "القضاء على المنافسين"، إذ لا تريد كييف أن يرأس الشركات الأوكرانية رجال أعمال لهم صلات بالسلطات، حيث أدان هولينجسورث مثل هذه التصرفات من قبل القيادة الأوكرانية.
وأضاف: "سيندهش القراء الغربيون عندما يعلمون أن الحكومة الأوكرانية فرضت عقوبات على ما لا يقل عن 17 شركة أوكرانية ونحو 1611 مواطنًا أوكرانيًا".
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