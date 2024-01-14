https://sputnikarabic.ae/20240114/رئيس-الـشاباك-الإسرائيلي-ينوي-الاستقالة-عقب-انتهاء-الحرب-على-غزة-1084975208.html

رئيس الـ"شاباك" الإسرائيلي ينوي الاستقالة عقب انتهاء الحرب على غزة

رئيس الـ"شاباك" الإسرائيلي ينوي الاستقالة عقب انتهاء الحرب على غزة

كشف الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، يعقوب بيري، أن الرئيس الحالي للجهاز رونين بار، أبلغ زملاءه بأنه ينوي الاستقالة من منصبه عقب انتهاء... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بيري، قوله: "أعلم أن الرئيس الحالي للجهاز رونين بار، سوف يقدم استقالته من منصبه بعد نهاية الحرب".وأضاف بيري أن "بار أبلغ زملاءه بالجهاز عن نيته هذه".وكان رونين بار، في مقدمة القيادات الأمنية الإسرائيلية التي أعلنت تحملها المسؤولية عن الفشل الاستخباري في توقع وإحباط الهجوم، الذي نفذته كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وقال بار إنه "يتحمل المسؤولية الشخصية عن الفشل في توفير إنذار مبكر وإحباط الهجوم".وأضاف بار، في رسالة وجهها إلى العاملين في الـ"شاباك"، عقب أيام من عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس: "باعتبار أنني أترأس الجهاز.. المسؤولية تقع على عاتقي".وأردف، قائلا: "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، إلا أننا للأسف لم ننجح في إصدار تحذير كاف يسمح بإحباط الهجوم".ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت، لتاريخ اليوم، أكثر من 23843 قتيلا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 60 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.

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